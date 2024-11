Flavia Vento: età, studi, dove vive, compagno e figli, Totti

Flavia Vento: età, studi, dove vive, compagno: tutto sulla showgirl e ex modella nota anche per il suo flirt passato con Francesco Totti.

Classe 1977, Flavia Vento è nata a Roma, dove ancora oggi vive. Ha conseguito la maturità linguistica e in seguito ha intrapreso la carriera di modella. Si è affermata nel mondo della moda dove ha sfilato per brand prestigiosi sia a Milano che a Parigi. E’ stata anche protagonista di alcuni spot pubblicitari, conquistandosi il titolo di testimonial per alcuni marchi. Giovanissima, nel 1991, è approdata in tv nel format Il lotto alle otto, ma è grazie al programma Libero del 2000, condotto da Teo Mammuccari, che ha conquistato la popolarità.

Per un lungo periodo la sua presenza in tv è stata costante, la sua immagine angelica e l’aria da svampita le ha dato la possibilità di lavorare in diversi programmi, al fianco di vip di prestigio come Alba Parietti. Vanta anche alcune esperienze come attrice: ha lavorato in alcune fiction e al film per il cinema Parentesi tonde. La carriera di Flavia Vento è stata caratterizzata da diversi successi, ma anche di momenti non facili. Negli ultimi anni ha partecipato in più occasioni ad alcuni reality, ma solo dopo pochi giorni ha scelto di andare via.

Da La Fattoria a L’Isola dei famosi e più recentemente Il Grande Fratello Vip e La pupa e il secchione, la Vento non ha mai superato la prova reality e nonostante le critiche ha abbandonato i vari format. Nei giorni scorsi è stata ospite della nuova stagione di Belve dove ha risposto alle domande pungenti di Francesca Fagnani. Personaggio atipico, apparentemente sopra le righe, Flavia è stata anche al centro di diverse polemiche social, soprattutto su X.

Flavia Vento vita privata: single e innamorata dei suoi cani

In passato Flavia Vento è stata protagonista del gossip a causa del suo presunto flirt con Francesco Totti. I due avrebbero passato insieme una notte di passione a pochi giorni dalle nozze dell’ex calciatore con Ilary Blasi, che all’epoca era in dolce attesa del suo primo figlio. Un rumors di cui si è parlato molto e che oggi la Vento preferisce non rinvangare.

“Non parlo più di questo”, ha dichiarato alla Fagnani facendo anche intendere che c’è dell’altro rispetto a quanto già reso pubblico. Flavia oggi è single, vive a Roma con i suoi adorati cani, di cui a quanto pare non riesce a fare meno. Non ha figli. In passato è stata legata all’attore Fabrizio Bentivoglio e al regista Mimmo Calopresti.

Ha poi fatto parlare di se quando ha denunciato di essere stata vittima di una truffa online. La showgirl ha infatti rivelato di aver parlato per mesi con una persona che diceva di essere Tom Cruise. Ha chattato a lungo con lui, convinta che dietro al profilo ci fosse realmente il noto attore.