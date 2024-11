Royal Family, si allarga la famiglia: arriva l’annuncio più bello

Un annuncio a sorpresa dal Palazzo ha spiazzato i sudditi e il resto del mondo: la Royal Family si allarga, cosa sta succedendo.

Nei giorni scorsi, una triste notizia, è stata diramata da Buckingham Palace: la cagnolina Beth, abbiamo imparato a conoscere e ad amare negli ultimi anni e che è sempre stata al fianco della Regina Camilla, si è spenta. La Sovrana, in un breve messaggio, ha espresso tutto il suo dolore per la tragica scomparsa della piccola Jack Russell Terrier, adottata nel 2011 dal celebre canile di Battersea, di cui la sovrana è madrina.

In un post pubblicato sul social X, Re e Camilla hanno salutato Beth con un commovente messaggio: “Un triste addio a Beth, la compagna amatissima della Regina, che ha regalato tanta gioia: durante le passeggiate, aiutando nei doveri ufficiali o rannicchiata accanto al fuoco”.

In queste settimane, la Regina Camilla è stata costretta più volte ad un riposo forzato a causa di un’infezione toracica e, in seguito, a causa di persistenti sintomi post-virali. La Sovrana ha dovuto rinunciare a diversi impegni ufficiali, l’ultimo dei quali è l’importante Royal Variety Performance. La moglie di Re Carlo dovrebbe tornare in pubblico nei prossimi giorni, in occasione degli impegni pubblici in vista delle feste natalizie.

L’annuncio della Famiglia Reale: la famiglia si allarga

Tra la perdita della cagnolina Beth e i problemi di salute, dunque, è un momento molto complicato per la Sovrana. Ecco perché l’annuncio di Re Carlo ha restituito, almeno un po’, il sorriso a sua moglie e ai sudditi del Regno Unito. Proprio in occasione della serata di gala del Royal Variety Performance, il sovrano ha annunciato, in compagnia dei presentatori dell’evento Amanda Holden e Alan Carr, che lui e Camilla prenderanno un nuovo cucciolo.

A sad farewell to Beth, The Queen’s much-loved companion from @Battersea_ Dogs and Cats Home who brought such joy, whether on walkies, helping on official duties, or curled up by the fire. 🐾 pic.twitter.com/AD5WZKODqB — The Royal Family (@RoyalFamily) November 18, 2024

La presentatrice ha manifestato tutta la sua vicinanza ai sovrani per la scomparsa di Beth: “Mi sono sentita così vicino a lei, quando è successo”. Il Re a quel punto ha voluto dare il lieto annuncio: “Ne prenderemo uno nuovo”, mentre la conduttrice ha replicato: “Alla Battersea, per favore”. La notizia, come di consueto, ha scatenato la curiosità degli esperti reali: in molti sono rimasti sorpresi dalla scelta dei sovrani di prendere un nuovo cucciolo appena dopo la scomparsa di Beth. Camilla era legatissima alla piccola cagnolina e all’altro Jack Russell Terrier, Bluebell, tanto da farsi ricamare sul suo abito dell’incoronazione un piccolissimo ritratto delle due.

La Regina Camilla ha voluto omaggiare Beth con una particolare decorazione natalizia della casa di campagna dei sovrani a Highgrove. Un piccolo omaggio, con Beth trasformata in una decorazione dell’albero di Natale dove compare con in foulard rosso al collo e, insieme a lei, la compagna di giochi Bluebell, che invece indossa una corona.