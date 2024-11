Gf in crisi, interviene Pier Silvio Berlusconi, Mediaset corre ai ripari

Problemi seri per il Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire a gamba tesa: cosa sta accadendo.

Il Grande Fratello starebbe affrontando una crisi nera, forse la più seria della storia del programma e questo ha spinto a intervenire direttamente Pier Silvio Berlusconi. Nessuno avrebbe mai immaginato che al reality potesse capitare davvero una cosa del genere, ma pare proprio che sia così e la questione è piuttosto seria.

Dopo l’ultima puntata l’aria dietro le quinte sarebbe diventata sempre più tesa, tanto da spingere l’ad Mediaset a prendere una decisione inaspettata. Cosa accadrà al Grande Fratello?

Grande Fratello nei guai, la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Pare che l’ultima puntata di martedì del Grande Fratello abbia raggiunto un record negativo in termini di ascolti, non riuscendo a raggiungere nemmeno il 14% di share. Numeri che non vanno assolutamente bene a Mediaset, tanto da far intervenire sulla quesitone direttamente Pier Silvio Berlusconi.

Sembrerebbe che sia stata decisa una riunione straordinaria e urgente per correre ai ripari, la prima decisione è stata quella di annullare la puntata di sabato, che avrebbe dovuto sfidare un colosso degli ascolti come Ballando con le Stelle. L’ad Mediaset, sebbene nutra una grande stima nei confronti di Alfonso Signorini, al momento non sarebbe affatto soddisfatto del lavoro fatto al GF.

In questa riunione si dovrebbero poi trovare soluzioni per scongiurare la chiusura anticipata come è accaduto per La Talpa. Si cercherà di abbattere ulteriormente i costi per non andare troppo in perdita e si dovrebbe decidere quali dinamiche mettere in moto per risollevare gli ascolti. Tra le ipotesi sul banco potrebbero esserci eliminazioni a sorpresa, scontri e confronti, così come nuovi ingressi. Potrebbe essere proprio Dyane Mello a rimettere piede nella casa più spiata d’Italia, dopo che è intervenuta martedì per chiarirsi con Helena, con la quale aveva avuto un brutto litigio.

Insomma per salvare il Grande Fratello si tenterà il tutto per tutto, visto che quanto fatto fino ad ora – l’ingresso di Federica Petagna, seguito da quello del suo ex Alfonso e del tentatore Stefano – non hanno avuto gli effetti sperati. Anzi, il rischio è che queste dinamiche – per molti telespettatori già viste – potrebbero aver stancato il pubblico. Serve, dunque, qualcosa di nuovo. per sapere cosa si deciderà in questa riunione straordinaria dovremo attendere le prossime puntate e vedere se cambierà davvero qualcosa e se ci saranno importanti novità.