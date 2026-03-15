I migliori campi di tulipani “you pick” in Italia: dove raccogliere i fiori più belli del 2024

Ogni primavera, i campi di tulipani si trasformano in un caleidoscopio di colori che lascia senza fiato. Immaginate di poter entrare in quei filari e staccare con mano il fiore che vi colpisce di più: un gesto semplice, ma capace di regalare un’emozione autentica. La tradizione, nata nei Paesi Bassi, ha trovato terreno fertile anche in Italia. Da nord a sud, molte aziende agricole hanno aperto i loro cancelli, invitando chiunque voglia vivere questa esperienza a diretto contatto con la natura. Basta una passeggiata tra i tulipani per sentire la primavera in ogni petalo.

Tuliparty a Pianezza: 135 varietà tra le colline torinesi

A pochi chilometri da Torino, Tuliparty si fa notare per la sua vastità e la varietà dei tulipani, più di 135. Qui si può portare a casa non solo i fiori, ma anche i bulbi per farli crescere in giardino. Il campo si trova vicino all’uscita Pianezza-Collegno della tangenziale, su una superficie ricca di oltre 135.000 bulbi.

Ogni fila è un’esplosione di forme e colori diversi, un vero e proprio mosaico naturale. Ma non è solo raccolta: il campo organizza anche laboratori per bambini, un modo per imparare divertendosi e scoprire qualcosa di più sulla natura. È una meta perfetta per le famiglie che vogliono godersi la primavera all’aria aperta.

Tulipani Italiani ad Arese: la tradizione olandese a due passi da Milano

Nel milanese, il campo Tulipani Italiani si estende su due ettari ed è tra i più grandi d’Italia. Nato da un’idea di Edwin e Nitsuhe, coppia olandese, riprende il modello dei campi “you pick” tipici dei Paesi Bassi. Qui si trovano oltre 370.000 bulbi suddivisi in 450 varietà diverse.

Le visite sono solo su prenotazione e all’arrivo si ricevono secchi e cestini per la raccolta. Lo staff accompagna i visitatori spiegando le caratteristiche delle diverse varietà. Al termine, c’è uno spazio dedicato a confezionare i mazzi: i tulipani vengono contati e preparati con cura. Il biglietto include già qualche fiore, mentre quelli extra si possono comprare direttamente in loco.

Il Campo dei Fiori a Galbiate: natura, giochi e sostenibilità sul lago di Annone

A Galbiate, in provincia di Lecco, con vista sul lago di Annone, il Campo dei Fiori è un angolo di primavera dedicato alle famiglie e all’ambiente. Qui si coltivano tulipani senza pesticidi o diserbanti, per rispettare la biodiversità e mantenere il territorio sano.

Il campo è anche un grande spazio per giocare all’aperto. I bambini trovano giochi tradizionali come la piscina di paglia, le corse con i sacchi e i cavallini di legno, e possono scatenare la fantasia nelle casette in miniatura, dove diventano piccoli gelatai o pasticceri. Non mancano percorsi tattili per camminare a piedi nudi su paglia, legno e sassi, un’esperienza sensoriale unica.

Tulipani e paesaggi ai Colli Euganei: l’arte di Marco Dainese a Torreglia

Tra le dolci colline dei Colli Euganei, Marco Dainese coltiva ogni anno un campo di tulipani con oltre 300.000 bulbi di circa novanta varietà. Il trucco è piantare tulipani precoci e tardivi per avere fiori freschi per settimane.

Tra i più noti, il Rosso Valentino e il raro tulipano nero, uno degli ultimi a sbocciare insieme a quello blu, regalano uno spettacolo di colori davvero speciale. Il campo si inserisce nel paesaggio tra vigneti e un apiario, a sottolineare l’importanza della biodiversità e dell’agricoltura sostenibile.

Da non perdere le visite serali “tulip by night”, quando il tramonto tinge i fiori di una luce magica e l’atmosfera diventa davvero suggestiva.

Tulipark Bologna: la primavera colorata nel cuore dell’Emilia

A Bologna, il Tulipark è una distesa di circa 250.000 tulipani, con più di 100 varietà. Si trova nella zona nord della città, tra via Erbosa e via dell’Arcoveggio, ed è facilmente raggiungibile.

La fioritura crea un mosaico di colori vivaci e delicati. Qui i visitatori possono passeggiare liberamente tra i filari, scegliere i tulipani che preferiscono e portarli a casa, portando con sé un pezzo di primavera.

Wander and Pick a Scandicci: tulipani e narcisi tra le colline toscane

La Toscana non è da meno con Wander and Pick, situato sulle colline di Scandicci, a due passi da Firenze. Il campo ospita oltre 300.000 tulipani e circa 10.000 narcisi botanici, per un’esplosione di colori e profumi.

Il progetto punta su un’agricoltura naturale e sostenibile, con metodi biologici e attenzione all’ambiente. La grande varietà di specie regala un panorama fiorito che dura a lungo, ideale per chi vuole godersi la natura senza fretta.

Tulipandia a Grottammare: colori e giochi nelle Marche

Tulipandia, nelle Marche, è il primo campo di tulipani aperto al pubblico nella provincia di Ascoli Piceno. Su un ettaro, si alternano 58 varietà per garantire una fioritura continua.

Il campo è pensato per le famiglie, con un’area gioco attrezzata, tavolini, spazi per colorare e correre. Durante la stagione si organizzano laboratori creativi, mentre la presenza di animali da fattoria come alpaca, conigli nani e anatre aggiunge un tocco di vita rurale e divertimento.

Tulipark Roma: fioriture e relax nella capitale

Nel quartiere Villa De Sanctis a Roma, Tulipark conferma la sua presenza anche nel 2026 con oltre 360.000 tulipani di 91 varietà. Il percorso invita a esplorare e raccogliere i fiori, con il biglietto che include due tulipani; quelli extra si possono comprare sul posto.

Ci sono aree per rilassarsi e scattare foto, così si può godere dello spettacolo floreale lontano dal caos cittadino, in un’oasi di tranquillità.

Tulipark Bari: la primavera pugliese con la formula “torna gratis”

A Bari, vicino allo Stadio San Nicola, Tulipark è un’esplosione di colori ogni primavera. Il biglietto si adatta alle esigenze dei visitatori, permettendo di scegliere quanti tulipani raccogliere.

Una particolarità è la possibilità di tornare gratis una seconda volta, se i tulipani non sono ancora fioriti al primo giro. Lo staff accompagna i visitatori lungo il percorso, spiegando come cogliere i fiori senza rovinarli.

I tulipani spontanei di Madonna dell’Olio a Blufi: un tesoro naturale in Sicilia

Nel cuore delle Madonie, a Blufi in provincia di Palermo, fioriscono spontanei i tulipani di Madonna dell’Olio, una varietà botanica rara. Tra marzo e maggio, i prati si tingono di un rosso acceso che spicca sul verde.

Non è una coltivazione, ma un patrimonio naturale che si rinnova da generazioni. I bulbi, messi a circa cinquanta centimetri di profondità, resistono alle normali lavorazioni agricole. La famiglia Macaluso gestisce con cura questa zona, preservando un angolo di natura unico in Sicilia.