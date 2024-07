Cambio lenzuola e tende, attenzione: con il caldo cambia tutto, ecco ogni quanto va fatto

Ogni quanto bisogna cambiare lenzuola e tende? Con l’arrivo del caldo cambia proprio tutto: ecco ogni quanto farlo.

In inverno e in estate vanno sempre cambiate le tende, oltre le lenzuola che devono essere cambiate più spesso. Con il caldo però cambia tutto: è indispensabile seguire una cadenza regolare e quindi ci sono indicazioni specifiche su quanto farlo per non avere problemi di polvere e acari in casa.

Quando arriva l’estate e il caldo si devono cambiare gli indumenti, ma anche la biancheria da letto, le lenzuola e si deve passare al cambio delle tende. Questo perché i tendaggi accumulano moltissima polvere, residui ed elementi che sono comunemente presenti nell’ambiente domestico.

Quando cambiare tende e lenzuola in estate

Sicuramente possiamo dire che ci sono delle differenze sostanziali tra le varie zone della casa, quindi anche quando dobbiamo cambiare tende e in generale biancheria non c’è una regola fissa uguale per tutti gli spazi. Le lenzuola ad esempio, tra sudore e oli della pelle, diventano un reticolo di sporcizia e per questo vanno cambiate ogni 3 o 4 giorni in estate. In inverno si può attendere anche una volta a settimana.

Se le notti sono poi troppo roventi è necessario cambiare direttamente le lenzuola senza aspettare nemmeno un giorno. Per le federe il discorso è ancora peggiore per cui si consiglia di lavare tutto con sapone di Marsiglia per lasciare fresche le lenzuola e le coperture dei cuscini, dando anche una profumazione gradevole.

Anche per quanto riguarda le tende il discorso è diverso infatti queste andrebbero cambiate più spesso durante la fase estiva in quanto teniamo le porte e le finestre sempre aperte. Entrano in casa quindi smog e polveri sottili, con il risultato di avere tendaggi sempre sporchi. Ovviamente bisogna tenere tanti fattori in considerazione.

Ad esempio una volta al mese si possono cambiare nelle zone giorno e una volta ogni due mesi quelle nella zona notte. Se si nota un cattivo odore invece si deve procedere con il cambio diretto e un lavaggio. Per lavare le tende in modo preciso e pulito, donando freschezza e odore servono 2 cucchiai di bicarbonato, sapone di Marsiglia e un programma a 30 gradi con 600 di centrifuga.

Inoltre se avete le tende in lino o nylon meglio un lavaggio delicato a mano. Mettete in ammollo le tende in acqua tiepida e sapone di Marsiglia e le trovare profumate e delicate come non mai! Non dimenticate poi di pulire con un panno con aceto, e spazzola per togliere la polvere, anche il materasso, almeno ogni 6 mesi e il divano di casa. Anche qui si annidano polveri, germi e batteri.