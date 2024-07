Viaggio in aereo, se porti con te quest’oggetto è la fine: il volo è in grosso pericolo

Se viaggi in aereo non devi portare mai con te questo oggetto perché in volo è estremamente pericoloso: ecco di cosa si tratta.

Prima di viaggiare in aereo bisognerebbe sapere bene tutto quello che si può portare o meno per evitare grossi pericoli. L’aereo è sempre la scelta più fatta per viaggiare in termini di praticità e velocità, ma ci sono alcune regola da seguire per poter volare in totale sicurezza, senza troppi problemi.

Le regole cambiano a seconda che si tratti di un baglio a mano o da stiva oppure in base alle compagnie. Ma c’è un oggetto in particolare che nessuno sa bene come portare con sé senza creare grossi problemi anche se molti lo ignorano e lo introducono ugualmente in valigia.

Regole per viaggiare in sicurezza: cosa portare in aereo

Violare le regole delle compagnie aere, soprattutto quando si tratta di trasportare oggetti, può essere davvero pericoloso, quindi il viaggiatore deve informarsi bene per sapere cosa può o non può fare. Bisogna seguire le regole o si rischiano grosse ripercussioni.

L’errore più comune ricade sulla powerbank infatti le norme per trasportarla in sicurezza sono molto chiare. Le batterie al litio si trovano in tutti i dispositivi e in linea di massima non creano molti problemi. Non vanno però riposte nei bagagli da stiva, ma sempre in quelli a mano. Ci sono diverse motivazioni per questo come gli incendi, e le possibili implicazioni per gli animali trasportati.

Anche le powerbank che vanno nei bagagli a mano, devono essere in un determinato modo. Le batterie portatili sono riserve di carica molto utili e durante i viaggi chiaramente possono essere utilizzare per diverse motivazioni. È comprensibile l’esigenza di poderale con sé dovendosi spostare e passare molto tempo fuori dall’alloggio. Tuttavia è bene però ricordare che sono ammesse batterie non molto potenti, che arrivino tra i 100 e 160 Wh, inoltre devono essere autorizzate dalla compagnia.

Sono assolutamente vietate infatti le powerbank che hanno una potenza superiore a quella indicata. In commercio infatti esistono quelle a carica non molto alta, utili sia per smartphone che per pc e tablet. Nella maggior parte delle compagnie inoltre vi sono anche regole sul numero di powerbank ammesso, che generalmente non sono più di due.

In particolare per garantire la sicurezza, ci sono anche norme sul trasporto ovvero le batterie devono essere integre e senza danneggiamenti. Devono essere poste in sacchetti separati e resistenti inoltre si chiede di proteggere i connettori con nastro isolante al fine di evitare un eventuale corto circuito. Ovviamente questo uso è consentito solo in modo attento evitando e segnalando anomalie e surriscaldamenti.