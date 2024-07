Re Carlo, sgarro alla nuora Kate: nemmeno la malattia lo ferma

Re Carlo l’ha fatta grossa. Questa volta Kate è stata messa all’angolo, i sudditi sono attoniti.

Nessuna buona nuova da Buckingham Palace. Si tratta di un momento particolarmente accidentato per il Principe William. L’erede al trono sta vivendo un momento di legittima apprensione sia per le delicate condizioni di salute della sua consorte, Kate Middleton sia per quelle del Sovrano, Carlo III suo padre. Entrambi sono affetti da un tumore e, stando a quanto si vocifera si starebbero sottoponendo a delle terapie efficaci, ma debilitanti. Sarebbe proprio per questo che i due non hanno adempiuto i pubblici doveri per mesi.

Sono tornati qualche settimana fa ad allietare con la loro presenza i sudditi, seppur per brevi e sporadici momenti. Fonti vicino alla Royal hanno fatto sapere che il Monarca starebbe effettuando una radioterapia e che i primi effetti sono incoraggianti e lasciano ben sperare. Vige invece il massimo riserbo per quanto concerne le condizioni di Kate Middleton, la quale secondo i rumors, sarebbe sempre più magra e triste. La preoccupazione della Principessa riguarderebbe in prima istanza i suoi figli, si vocifera infatti che Kate stia facendo di tutto per far sì che non comprendano la gravità della situazione, garantendo loro una quotidianità ordinaria.

Re Carlo, mette all’angolo Kate: nemmeno la malattia lo ferma

Lo stesso starebbe facendo anche William, il quale negli ultimi giorni avrebbe però affrontato un momento di tensione con suo padre. Stando infatti a quello che riportano 20 Minutos e The List infatti, William non avrebbe affatto gradito la scelta del Re di trovare una sostituta della moglie per il lavoro. Carlo avrebbe pensato a Beatrice di York, figlia del fratello Andrea. William ritiene che la decisione sia sbagliata in quanto lo zio sta affrontando dei guai giudiziari seri che lo hanno travolto nello scandalo sessuale del suo amico Jeffrey Epstein, il quale proprio a causa dell’indagine è stato depauperato dei titoli reali nel 2022.

Il Sovrano avrebbe motivato la sua scelta dichiarando che la Corona inglese necessita di efficienza e stabilità e che Beatrice di York sia perfetta per il lavoro, poiché è in grado di gestire un momento delicato come quello che stanno attraversando. Ma, secondo l’esperto Tom Bower, le spiegazioni di Re Carlo non avrebbero affatto placato l’ira di William che sarebbe furioso per la scelta di suo padre. Il motivo di tale astio, secondo l’esperto reale sarebbe da ricercare in una presunta ostilità dello zio nei confronti di Kate, che William non avrebbe mai digerito.