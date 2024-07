Qualche granello di sabbia si è infilato tra i sedili dell’auto? Nessun problema, devi conoscere questo trucchetto

In estate la macchina e la sabbia sono un connubio obbligatorio. Specialmente se abbiamo dei bambini. Ma niente paura, ecco come dirgli addio.

Nelle belle giornate, magari per il tramonto oppure per scappare dalla città subito dopo il lavoro, il mare diventa un posto perfetto. Ci possiamo rilassare in acqua oppure prendere il sole. Mi raccomando è importantissimo mettere sempre la protezione solare, anche in città.

Ma qualcosa che non è positivo nell’estate, o meglio nel mare, c’è. Parliamo della sabbia. Si perché dopo una giornata al mare è impossibile che non ne portiamo un po’ in macchina. Da oggi, però, non sarà più un problema. Ecco il rimedio facilissimo che ti stupirà. Andiamo a scoprirlo insieme.

Sabbia in macchina? Addio, ecco la soluzione

Andare al mare in estate è assolutamente un modo per ricaricarsi e stare a strettissimo contatto con la natura. Il rientro però può diventare un po’ stressante. Il motivo? Ovviamente la sabbia! Prima di entrate tutti noi cerchiamo di toglierla in più possibile dai piedi ma i granelli li troviamo sempre.

Ma come possiamo fare? Un metodo che funziona sempre è utilizzare l’aspirapolvere. È molto importante passarla dove ci sono le cuciture perché è li che si accumula maggiormente. Utilizziamo dei beccucci molto stretti in questo modo il risultato sarà perfetto.

Non abbiamo l’aspirapolvere? Nessun problema! Utilizziamo una spazzola e poi raccogliamo in un sacchetto. E per pulire bene i tappetini? Togliamoli dalla macchina e scuotiamoli a debita distanza. Controlliamo poi sempre che non ci siamo macchie o aloni dovuti alla sabbia o alla salsedine.

Se ci fossero possiamo agire in questo modo. I nostri sedili sono di tessuto? Dobbiamo fare molta attenzione perché assorbono molto. Utilizziamo il bicarbonato perché ci aiuta a dire addio agli aloni bianchi. Ma in che modo? Prendiamo un litro di acqua ed uniamo 2 cucchiaini di bicarbonato, poi qualche scaglia di sapone di Marsiglia.

Amalgamiamo per bene e con un panno in microfibra passiamo sulla macchia, fino a quando non si rimuove. Poi prendiamo una spugnetta non abrasiva e risciacquiamo il tutto. Ecco che la macchia di sabbia su i sedili in tessuto sarà solo un lontano ricordo.

Avete, invece, aloni scuri e che non vanno via? Versiamo i nostro panno in un mix con un litro di acqua, mezzo bicchiere di aceto di vino bianco e qualche scaglia di sapone di Marsiglia. I nostri sedili della macchina sono in pelle? Sono più facili da pulire ma dobbiamo prestare attenzione.

Utilizziamo un mix con acqua demineralizzata e strofiniamo con una spazzola con setole morbide. Se sono ostinate le nostre macchie uniamo due cucchiaini di olio di semi di lino e strofiniamo sempre con delicatezza. Così facendo ci siamo presi cura anche della pelle!

Ma c’è un modo per evitare che la sabbia si accumuli? Assolutamente si! Puliamo con molta attenzione i piedi e cerchiamo di togliere tutti i granelli di sabbia. Sbattiamo anche in modo energico gli infradito. Importantissimo poi, per evitare le macchie, non esponiamo alla luce diretta gli interni della macchina. Mettiamo il parasole o delle pellicole anti-Uv.