Spiaggia e makeup, occhio a questi errori: a cosa fare attenzione per evitare disastri

Ti piace truccarti anche quando vai in spiaggia? Nessun problema ma evita di commettere certi errori o il risultato sarà un disastro.

Scendi in spiaggia che sembri una modella di Victoria Secret ma a fine giornata ti ritrovi con l’aspetto di un panda? È evidente che hai commesso qualche errore quando ti sei truccata. Molte di noi si truccano anche in estate e persino quando vanno al mare. Nulla di male: tutto si può fare.

Ma bisogna adottare qualche accortezza in più quando le temperature salgono perché anche il viso suda e il rischio è di trovarsi con la pelle screpolata e a chiazze. Insomma non proprio il massimo se dopo il mare vuoi farti un aperitivo con gli amici o con il partner.

Il trucco dell’estate, pertanto, non può essere lo stesso del resto dell’anno. E non parliamo solo di tonalità ma anche di prodotti specifici che devono necessariamente essere utilizzati durante la stagione più calda e, soprattutto, se hai l’abitudine di truccarti anche quando vai al mare.

Trucco in spiaggia: ecco i 5 errori da evitare

Sei in partenza per le vacanze? Allora sappi che nel tuo beauty case non possono assolutamente mancare alcuni prodotti per la la bellezza del viso e per far durare il trucco più a lungo. E soprattutto, evita questi 5 errori che rovinano il tuo make up estivo.