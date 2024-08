Grande Fratello, tra i gieffini ci sarà proprio lui: il nome bomba che nessuno si aspettava

Prende il via la nuova edizione del “Grande Fratello”: spuntano le indiscrezioni sui concorrenti famosi che entreranno nella casa.

Mancano solamente poche settimane all’inizio della nuova edizione del “Grande Fratello”. Ancora una volta la conduzione è stata affidata ad Alfonso Signorini, ormai colonna portante del programma. Signorini sarà affiancata nuovamente dalla giornalista Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista. Mentre, nel ruolo dell’inviata social è stata riconfermata Rebecca Staffelli.

Tutto il pubblico appassionato del reality show aspetta con ansia l’inizio della prima puntata, durante la quale si conosceranno finalmente i nomi di tutti i nuovi concorrenti. A partire dall’anno scorso, gli ‘inquilini’ della casa del “Grande Fratello” saranno sia personaggi famosi che sconosciuti. Tuttavia, secondo alcuni recenti rumors, si è scoperto quali sono i nomi dei VIP che entreranno nella casa più spiata della televisione italiana fin da subito.

Gli autori del programma sono stati bravi a cavalcare l’onda di successo di un altro reality show, che si è concluso circa un mese fa. A partecipare al “Grande Fratello” sarà Lino, ex concorrente di “Temptation Island”. Ma il plot twist sarabbe quello di fare entrare nella casa anche la sua ex fidanzata Alessia e la tentatrice Maika, con la quale Lino si è approcciato molto intimamente dentro e fuori dal programma.

Anticipazioni “Grande Fratello”, ecco il nome del noto VIP partecipante

Uno dei nomi sicuramente più chiaccherati è quello di un noto professionista del mondo dello spettacolo e della televisione. Il VIP in questione ha annunciato al proprio pubblico che sarebbe stato uno dei “gieffini” della nuova edizione del reality show. Ma di chi si tratta? Qualche giorno fa, è arrivato l’annuncio ufficiale sia durante uno dei suoi spettacoli, ma anche attraverso i giornali e le pagine online di gossip. Tuttavia, secondo le ultime anticipazioni, la moglie di lui avrebbe messo dei paletti, impedendogli di guardadare le altre donne.

Il nome del concorrente VIP della prossima edizione del “Grande Fratello” è il noto ex ballerino e coreografo italiano Enzo Paolo Turchi. La rivelazione è stata data alla fine di uno spettacolo a Brindisi anche assieme alla moglie, la showgirl Carmen Russo, la quale si è fin da subito raccomandata con il marito di tenere un comportamento corretto. Enzo Paolo Turchi si dice pronto ad affrontare questa nuova avventura, sicuramente farà più difficile abbandonare la casa a causa di problemi fisici. Il commento in questione fa riferimento alla passata partecipazione del coreografo al reality show “L’Isola dei Famosi”, durante il quale Enzo Paolo Turchi si è dovuto ritirare per forti problemi intestinali.

Dunque, come annunciato negli scorsi giorni, Enzo Paolo Turchi sarà uno dei dodici VIP che entranno fin da subito nella casa del “Grande Fratello”. Tra i nomi degli altri concorrenti figurano: la cantante Jessica Morlacchi, l’attore spagnolo Iago Garcia, l’ex ballerina di “Amici” Shaila Gatta e l’ex concorrente de “Il Collegio” Giulia Mannucci. Oltre ai personaggi VIP, gli autori del programma hanno scelto un gruppo di concorrenti non famosi (i cosiddetti NIP). Nel corso delle puntate è possibile che altri partecipanti – famosi e non famosi – possano entrare nella casa per creare situazioni di scompiglio e tensione.