Cucina piccola e cupa, lascia perdere il bianco: è questo il trucco degli arredatori che funziona sempre

Hai una cucina davvero piccola e ti sembra cupa e scura? Non dipingere le pareti di bianco, ma usa questo colore: sarà meraviglioso!

Avere una cucina molto grande, spaziosa e luminosa, è il sogno di ogni donna. All’interno di quest’ultima si può creare un accostamento di colori davvero unico, aggiungere diversi oggetti di arredamento e rendere tutto davvero meraviglioso in men che non si dica. Difficile, apparentemente, dire lo stesso invece di una cucina piccola, che sembra apparire cupa e scura. Ma come possiamo renderla ugualmente meravigliosa?

Sicuramente, secondo quanto affermano gli esperti di design, bisogna evitare, a dispetto di quanto affermano in molti, di dipingere le pareti di bianco. C’è, infatti, un altro colore, davvero unico e meraviglioso, che potrebbe ravvivare la cucina stessa, facendola sembrare molto più grande di quanto in realtà non sia. Pronti a scoprire di quale si tratta?

Cucina piccola e scura? Ecco il colore giusto per te

Avere una cucina molto piccola, tante volte, costituisce un vero e proprio disagio. Sembra sempre che possa apparire cupa, che lo spazio al suo interno sia davvero limitato e che non ci possa muovere neanche di un cm. Ma in realtà non è proprio così. O meglio, bisogna saper valorizzare ciò che si ha, partendo proprio dalle pareti e dal colore da scegliere per ravvivare la stanza stessa.

La cucina deve essere un luogo in cui si desidera trascorrere molto tempo, un luogo che trasmette serenità, ma allo stesso tempo tranquillità, spensieratezza e soprattutto energia. Appunto per tutti questi motivi, i designer hanno ben deciso di stravolgere la nostra esistenza e mostrarci il colore che dobbiamo utilizzare. Tutti, per donare luminosità alla propria cucina, optano per il colore bianco, ma in realtà il colore del momento è il giallo.

Quando parliamo di giallo, senza spaventarci, non parliamo di certo del giallo evidenziatore, che è anche difficile da abbinare all’arredamento, ma di un giallo molto caldo, che riesca anche a dare un tocco di tranquillità ed energia alla stanza. La tavolozza dei colori delle pareti è piena di sfumature di giallo, ma quelli più consigliati sono il senape, il miele ed il curry. Colori accesi, ma non esageratamente.

Essendo uno dei colori primari, il giallo si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento, come il marrone, il nero, il verde, il rosso, il bianco, il tortora e così via. Insomma, non bisogna farsi spaventare da un colore così deciso, perché possiamo trarre vantaggio da esso, facendo sembrare la nostra cucina molto più grande e soprattutto più innovativa.