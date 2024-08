La maggior parte delle donne indossa il reggiseno sbagliato, c’è solo un trucco per capire se è quello giusto per te

C’è un modo per capire qual è il reggiseno adatto da indossare? Ecco cosa dovrebbe fare ogni donna per saperlo: svelato il trucco.

Esiste un modo per capire se la taglia del reggiseno è quella giusta? Ecco come fare per sapere se quello che state indossando è il reggiseno perfetto o se potreste scegliere uno decisamente più adatto. Una delle più grandi torture per una donna può essere proprio quella di scegliere una taglia troppo piccola che stringe o una troppo grande che non sorregge bene: ecco allora il trucco da non perdere!

Taglia del reggiseno perfetta: ecco quale scegliere con questo trucco

Secondo un esperto in lingerie, ci sono alcuni semplici consigli che possono aiutare le donne a trovare il reggiseno perfetto. Questo è fondamentale non solo per una questione estetica, ma anche per la salute infatti la schiena ne risente quando il peso dei seni non è adeguatamente sorretto.

La comodità deve essere messa sempre al primo posto, ma anche lo stile e la bellezza di alcune tipologie di intimo può essere fondamentale per una donna per sentirsi sensuale. Secondo Gemma Birtwiatle, responsabile del design e della creatività presso Gossars, ci sono modelli perfetti per ogni donna.

Secondo quanto riporta l’esperta per i seni più pieni e bassi, quindi più in decadenza, lo stile perfetto per sollevare è quello a balconcino. Questo consente di sollevare il seno. Di questa tipologia ne esistono sia alcuni molto comodi che altri con pizzo e merletti che sono decisamente sensuali, belli da indossare e da vedere. Perfetto insomma per le notti bollenti o per chi vuole solo sentirsi più attraente con una maglia scollata.

Molto interessante per chi ha il seno in decadenza è il reggiseno imbottito a balconcino. Questo, come rivela l’esperta, è molto femminile e soddisfacente. Un ottimo consiglio che riguarda invece la salute è quello di indossare sempre la taglia giusta, né troppo grande né troppo piccolo, per evitare il mal di schiena. Il trucco è quello di scegliere un reggiseno che possa contenere per intero il seno senza fuoriuscite mentre i ferretti devono essere posizionai la centro e sotto le ascelle.