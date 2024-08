Viaggio in aereo, attenzione a questa pratica: cosa svelano gli esperti

Ultimamente è diventata molto popolare una pratica durante i viaggi aerei, peccato che secondo gli esperti andrebbe evitata.

Negli ultimi tempi uno strano trend sta spopolando su TikTok ed è sempre più messo in pratica dai viaggiatori che utilizzano l’aereo come mezzo principale di trasporto. Il trend in questione è saltato fuori non molto tempo fa e il video del creator originale ha ottenuto milioni di visualizzazioni. Si chiama rawdogging e consiste nell’affrontare un viaggio, anche sulle lunghe tratte, senza utilizzare i più comuni mezzi di distrazione, rimanendo dunque seduti, immobili, a fissare il vuoto, per tutta la durata del volo, che può durare anche ore.

Molti utenti di TikTok hanno voluto provare questa strana pratica, condividendo la propria esperienza sul popolare social. Peccato che, secondo gli esperti, il rawdogging non sia esattamente una passeggiata di salute, anzi, tutto il contrario: se praticata a livelli estremi potrebbe rappresentare un grosso pericolo per la nostra salute psicofisica.

In un certo senso si potrebbe paragonare ad una sorta di meditazione, una detox dagli apparecchi elettronici che al giorno d’oggi regnano sovrani nella vita di tutti i giorni. Niente cellulare, niente musica o film nelle tratte più lunghe, ma privazione anche da riviste e libri nei voli brevi.

Rawdogging in aereo: gli effetti negativi della pratica secondo gli esperti

È qui che il rawdogging in aereo diventa controverso. Va bene staccarsi per un paio d’ore dallo smartphone, ma non alzarsi per ore nemmeno per mangiare o, nei casi estremi, andare in bagno? C’è chi la chiama meditazione e chi invece apre gli occhi sul fenomeno.

Tantissimi utenti sul social si sono vantati di aver resistito per ore seduti immobili a fissare il vuoto, senza distrazioni, senza mangiare o bere. Secondo gli esperti di Netflights, come riportato anche dal Daily Mail, il rawdogging non dovrebbe essere mai praticato in volo, né sulle tratte lunghe né sulle tratte corte, in quanto indebolisce la mente e debilita il corpo.

Tra gli effetti collaterali vi sono mal di testa, vertigini e affaticamento che possono comparire già durante il volo. La privazione da cibo e acqua causa spossamento e stanchezza una volta arrivati a destinazione, senza contare che vengono amplificati gli effetti del jet lag.

Si innalzano anche i livelli di stress: il nostro cervello, privato di ogni stimolo, potrebbe iniziare a pensare troppo e, infine, perdere il controllo. Nonostante le testimonianze di chi ne decanta gli effetti positivi, gli esperti sconsigliano la pratica in favore del comfort e della salute.