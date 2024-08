Re Carlo dice basta e molla tutto, la decisione: c’entrano Harry e Meghan

Re Carlo chiude un capitolo e lascia tutto: la causa? Le nuove tensioni con Harry e Meghan.

Re Carlo, nonostante le sfide impostegli dalle sue condizioni di salute e il ciclo di cure per il tumore diagnosticato all’inizio dell’anno, mantiene intatto il suo spirito positivo. La sua reazione ai trattamenti è stata così positiva che ha potuto riprendere la vita pubblica con frequenza.

Anche se il periodo di convalescenza non è ancora concluso, come la principessa Kate Middleton, il re affronta questi mesi difficili con una determinazione ammirevole. Le chiacchiere provenienti dall’altra parte dell’oceano, che continuano a sollevare dubbi sulla condotta della Famiglia Reale, non sembrano toccarlo.

Scossa in casa reale: Re Carlo molla tutto

Harry e Meghan hanno recentemente rilanciato le loro accuse a pochi giorni dalla pubblicazione della biografia di Kate, ma da Londra non sono arrivate risposte ufficiali. Dopo l’intervista di Harry e Meghan, il re ha trovato rifugio in Scozia. Ha partecipato ai Mey Highland Games, un evento storico presieduto dalla Regina Madre fino alla sua morte nel 2002, e poi si è ritirato al Castello di Mey.

Non è ancora il momento di spostarsi a Balmoral, meta che raggiungerà presto con la Regina Camilla e il resto della famiglia, ma il Castello di Mey, acquistato dalla nonna negli anni ’50, rappresenta una delle sue residenze preferite. Qui, la defunta regina Elisabetta trascorreva le vacanze estive e autunnali, rendendolo un luogo di grande significato familiare.

Per il re, che ha ereditato il castello nel 2002, questo rifugio sembra particolarmente adatto in un momento in cui suo figlio Harry e Meghan Markle lo hanno indirettamente criticato. Il soggiorno a Mey arriva subito dopo il suo ultimo impegno pubblico prima della pausa estiva, pochi giorni prima di recarsi a Balmoral, il luogo dove è scomparsa la Regina Elisabetta e dove avrebbe desiderato accogliere suo figlio prima che Camilla si mettesse di mezzo.

Nel frattempo, Harry potrebbe tornare presto a Londra. Secondo l’esperto Reale Richard Fitzwilliams, l’intervista di Harry e Meghan a CBS Sunday Morning, dove hanno lanciato il loro progetto “The Parents Network” dedicato alla sicurezza dei bambini online, ha riacceso la tensione con la Famiglia Reale. Fitzwilliams ha sottolineato che le dichiarazioni del Duca e della Duchessa del Sussex continuano a danneggiare l’istituzione monarchica e non favoriscono la ricomposizione dei legami familiari.

Nell’intervista, Harry e Meghan hanno anche sollevato la questione dell’hacking subito da Lady Diana negli anni ’90, un argomento che sembra aver irritato William, che non gradisce che si parli ulteriormente di questo tema. Si dice che Harry stia considerando un ritorno a Londra per partecipare al funerale dello zio e abbia già contattato sua zia, Lady Jane Fellowes, e il fratello di Lady Diana, Charles Spencer. Tuttavia, il suo ritorno potrebbe essere accompagnato da condizioni che prevedono di evitare polemiche e tensioni ulteriori.