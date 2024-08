Flavio Briatore, nuova pizzeria vecchia polemica sul menù: “Ma che prezzi sono?”

Flavio Briatore inaugura Crazy Pizza a Napoli, ma i prezzi del menù scatenano le polemiche: “Ma che prezzi sono?”

Flavio Briatore sta per sbarcare a Napoli con il suo audace progetto, Crazy Pizza: una pizzeria di lusso che promette di fare scalpore. Dopo una serie di rinvii, l’attesa sta per finire e l’apertura del locale sta già sollevando un mare di polemiche. Briatore ha appena rivelato i prezzi del menu, e la reazione sui social è stata di puro stupore. Non c’è dubbio: Crazy Pizza è pronta a scuotere il mondo della ristorazione partenopea.

Crazy Pizza aprirà i battenti a fine estate e si unisce alla rete di locali già presenti in città come Milano, Londra, Montecarlo, Porto Cervo, Riyadh e Roma. Tuttavia, Napoli, patria della pizza, è al centro dell’attenzione come mai prima d’ora. Briatore ha dichiarato che il suo obiettivo è attrarre non solo i napoletani e i campani, ma anche i turisti e i clienti internazionali.

Crazy Pizza di Briatore al centro delle polemiche: “Ma che prezzi sono questi…”.

Briatore ha recentemente parlato al Corriere della Sera, esaltando le caratteristiche della sua pizza: “La nostra pizza è leggera e facilmente digeribile, con poco lievito. È diversa dalla tradizionale pizza napoletana. Chi sceglie Crazy Pizza lo fa proprio per la nostra proposta unica.” Ha aggiunto: “Vogliamo offrire ai napoletani, ai campani e ai turisti un’esperienza nuova e sofisticata, con ingredienti di alta qualità, un servizio di lusso e un intrattenimento di livello”.

E ora, parliamo dei prezzi: una Margherita costerà 17 euro, lo stesso che a Milano, un prezzo che Briatore difende sostenendo che non è esagerato per una pizza servita in un ambiente esclusivo, con personale qualificato e intrattenimento come DJ set.

La “pizza più esclusiva” arriva a costare 65 euro, preparata con il pregiato prosciutto iberico Pata Negra Joselito. Dopo la rivelazione dei prezzi, le reazioni online sono state vivaci. Antonella scrive su X: “Con le ottime pizze che ci sono a Napoli a prezzi giusti, credo che chiuderà dopo poco. Forse qualche turista ci andrà”. Un altro utente, l’Eretico, commenta: “Non è lui a essere folle, ma chi si lascia ingannare”.

Serafino si chiede: “Per mangiare una pizza ora bisogna fare una rapina? Non basta una giornata di lavoro”. Andrea è scettico riguardo la sostenibilità del prezzo: “Dove una Margherita costa 5 euro ed è eccezionale, proporre una pizza a tre volte il prezzo sembra esagerato”. Salvatore esprime incredulità: “17 euro per una Margherita? Ha la mozzarella d’oro?”. Infine, un omonimo di Briatore scherza: “Con 17 euro, caro Flavio, mi compro tre Margherite… bacioni”.