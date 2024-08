Lo spoiler più atteso de I Cesaroni 7: quel che si sa sulla nuova stagione

Da non perdere lo spoiler più atteso su I Cesaroni 7: cosa si conosce sulla nuova stagione in lavorazione, informazioni e curiosità.

Tornerà dopo più di dieci anni una delle serie tv italiane più amate. Quando nei mesi scorsi erano state annunciate le riprese di una nuova stagione de I Cesaroni, la numero sette, i fan non stanno più nella pelle. Sembrava una storia conclusa e l’ultima stagione andata in onda nel 2014 un capitolo chiuso. Invece no: la famiglia più popolare d’Italia è pronta ad aprire di nuovo le porte di casa propria agli italiani.

I Cesaroni, serie tv prodotta da Mediaset e trasmessa su Canale 5, per la prima volta dal 2006, racconta le vicende di una famiglia romana residente nel popolare quartiere della Garbatella. I protagonisti sono Claudio Amendola che interpreta Giulio Cesaroni, vedovo e padre di tre figli, la sua seconda moglie, Lucia Liguori, interpretata da Elena Sofia Ricci, con due figlie, e Antonello Fassari che interpreta Cesare Cesaroni, fratello di Giulio e con il quale gestisce una bottiglieria. La famiglia allargata de I Cesaroni è entrata subito nel cuore degli italiani, ma scopriamo le ultime indiscrezioni sulla prossima stagione che al momento è in lavorazione.

I Cesaroni 7, spoiler e anticipazioni sulla nuova stagione

Non conosciamo ancora molto sulla prossima stagione della serie I Cesaroni, se non che è stata confermata, già da qualche mese, e che dovrebbe essere in lavorazione questa estate, con le prime riprese. Il lavoro su soggetto e sceneggiatura, dunque, dovrebbe essere stato completato nei mesi scorsi, quando avevano cominciato a circolare le prime indiscrezioni sul ritorno della popolare serie tv.

Nel corso delle precedenti stagioni de I Cesaroni molte cose erano cambiate, Lucia e Giulio si erano separati, mentre Eva, la figlia di Lucia interpretata da Alessandra Mastronardi aveva lasciato Roma. Tra Lucia e Giulio c’era stato un breve ritorno di fiamma ma poi i due si erano separati di nuovo. Le vicende dei protagonisti erano state condizionate dagli impegni delle attrici Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi che avevano firmato contratti per altre produzioni televisive e cinematografiche.

Nella sesta stagione I Cesaroni, Lucia ed Eva si erano trasferite a New York, abbandonando la serie tv. Nella settima stagione, dunque, non rivedremo Elena Sofia Ricci né Alessandra Mastronardi. Quest’ultima, inoltre, aveva negato con decisione qualunque suo coinvolgimento nei nuovi episodi de I Cesaroni.

Rivedremo, comunque, Claudio Amendola e Antonello Fassari nei panni degli amatissimi fratelli Cesaroni. Erano stati proprio i due attori i primi a far trapelare le anticipazioni sul ritorno della serie tv. Vedremo come si svilupperanno le vicende che li vedranno protagonisti.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, potrebbero tornare Max Tortora nel ruolo di Ezio Masetti e Matteo Branciamore in quello di Marco. Quando vedremo in tv I Cesaroni 7? Probabilmente nei primi mesi del 2025.