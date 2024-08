Sanremo, grande ritorno tra i concorrenti: incredibile sorpresa per il pubblico

Grande ritorno al Festival di Sanremo, tra i concorrenti della kermesse sonora ci saranno delle sorprese incredibili: ecco i nomi.

Le aspettative sul prossimo Festival di Sanremo sono molto alte dopo i successi raggiunti negli ultimi cinque anni di Amadeus. A quanto pare però Carlo Conti avrebbe in serbo delle sorprese per i telespettatori e tra queste un grande ritorno tra i concorrenti: ecco di chi si tratta.

Carlo Conti è più pronto che mai per il prossimo Festival di Sanremo, quello che il prossimo anno terrà compagnia agli italiani per la prima volta senza Amadeus dopo cinque anni. I preparativi sono già in corso e le aspettative su quello che vedremo sono molto elevate, infatti il conduttore e direttore artistico ha in mente importanti cambiamenti. Su tutto Conti vorrebbe una reunion, un ritorno di grandi nomi che non si vedevano sul palco dell’Ariston da molto: ecco di chi si tratta.

Festival di Sanremo 2025, arrivano i nomi tanto attesi: ci sono grandi ritorni

Il conduttore e direttore artistico è pronto a mettere mano a un Festival di Sanremo che si configurerà in modo diverso rispetto a quello condotto da Amadeus negli ultimi cinque anni. Una kermesse che innanzitutto durerà di meno rispetto a quelle passate e che coinvolgerà ben 20 artisti.

Tra di loro spuntano grandi nomi del passato che non si vedevano sul palco dell’Ariston da moltissimo tempo. Al momento pare infatti, secondo quanto riporta Anticipazionitv.it, che parteciperanno alla kermesse tre note band del mondo della musica italiana.

Ogni anno al Festival si vedono big del passato. Sono ritornati all’Ariston in questi anni i Ricchi e Poveri, la coppia formata da Paola e Chiara e tantissimi altri. Quest’anno sarebbe la volta degli 883, dei TheGiornalisti e degli Zero Assoluto. Nei primi due casi non si tratterebbe solo di un grande ritorno sul palco dell’Ariston, ma anche di reunion. Max Pezzali tornerebbe con la storica band così come anche Tommaso Paradiso che potrebbe portare i TheGiornalisti a Sanremo. Insomma una sorpresa che i telespettatori apprezzerebbero tantissimo.

Secondo le indiscrezioni, Sanremo 2025 vedrà anche il ritorno di altri nomi del passato come Povia, Al Bano e Nino D’Angelo, lontani dall’Ariston da molto tempo. Una bella notizia soprattutto per il cantante di Cellino San Marco, che sono anni che prova a tornare a Sanremo senza riuscirci.

Tra i nomi in gara spuntano anche alcuni big che recentemente avevano partecipato alla kermesse con successo come Tananai, Madame, Michele Bravi e Malika Ayane. Chiaramente non dovrebbero mancare i nomi di big provenienti dai talent e quelli di artisti provenienti dal mondo rap come Lazza, Anna, Emis Killa e Clementino.