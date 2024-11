Sergio Castellitto ha un figlio bellissimo: lo conoscete tutti

Sergio Castellitto, attore di successo, ha un figlio bellissimo noto a tutti. Artista affermato, nonostante la giovane età: ecco chi è.

Attore, ma anche regista e sceneggiatore, Sergio Castellitto è un’artista tutto tondo che ha saputo dimostrare d’avere un talento originale e versatile. Ha conquistato il pubblico recitando in ruoli drammatici, ma anche comici e ha saputo interpretare in modo eccellente alcuni personaggi, facendo trasparire le proprie emozioni. Sempre impegnato sul set, Castellitto è legato ad una delle scrittrice più apprezzate: Margaret Mazzantini. I due sono una coppia affiatata e equilibrata e difficilmente sono stati protagonisti del gossip.

In diverse occasioni hanno collaborato sul set, rivelandosi una coppia di successo anche a livello professionali. Si sono sposati nel 1987 e hanno 4 figli: tutti impegnati e determinati a realizzare i propri sogni. Sono ragazzi cresciuti sotto i riflettori, ma che hanno saputo mantenere un basso profilo. Figli d’arte che spesso hanno dovuto affrontare il pregiudizio originato dall’essere nati da due genitori famosi. In particolare il figlio maggiore ha scelto di seguire le orme del padre e per questo si è trovato a dover dimostrare di più di molti altri.

Il giovane oggi è un’artista affermato: ha prima debuttato come attore e poi come regista, dirigendo proprio il padre. E’ un uomo molto bello, con tante ambizioni che ha saputo crearsi un suo pubblico. Oggi, dopo il debutto sul red carpet di Venezia e Roma, è un’artista completo ed è riuscito a togliersi di dosso l’etichetta di figlio di. Lui è Pietro Castellitto, artista che gode della stima del pubblico, ma anche degli addetti ai lavori. Ha debuttato giovanissimo nel film Non ti muovere, diretto dal padre, pellicola bellissima e di successo tratta dal libro della madre.

Pietro Castellito, il peso di essere figlio di…

In diverse interviste Pietro Castellito ha ammesso che farsi strada nel mondo dello spettacolo per lui non è stato facile. Due volte figlio d’arte, si è dovuto impegnare molto per dimostrare la sua passione per il cinema: “Il mio cognome è quello che è, certo, sono figlio di uno dei più importanti attori italiani e di una delle più importanti scrittrici italiane.

Questo vuol dire che parto da 100 e che la cosa più facile è scendere a 99. Insomma, sono tutti lì pronti a dire,’sì, vabbè, è bravo, però…'” Dopo varie esperienze sul set, nel 2019 Pietro ha vinto alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento.

Un riconoscimento decisamente prestigioso che lo ha promosso ufficialmente artista. Oggi è impegnato in vari progetti, è molto attivo sui social, e non manca di concedersi ai fan quando è richiesto.