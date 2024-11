Marina La Rosa è una delle concorrenti più apprezzate de La Talpa, il game show in onda su Canale 5 condotto da Diletta Leotta.

È un’attrice divenuta famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello nel 2010 ed ha avuto anche esperienze come conduttrice. Ha dimostrato di avere una certa attitudine per il mondo dello spettacolo. Nata a Messina il 21 gennaio del 1977, compiuti 23 anni fa il suo esordio in televisione. È infatti tra i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello.

La sua permanenza nella casa più spiata d’Italia è durata circa 70 giorni ed ha acquisito immediatamente un successo travolgente grazie alla sua personalità. Uscita dalla casa ha iniziato a lavorare in televisione, ha anche partecipato alla soap Beautiful. Nel 2004 fa il suo esordio a teatro e nel 2005 diviene una conduttrice televisiva, nel 2014 approda in radio.

Marina La Rosa: chi è e cosa fa il suo ex marito

Nel settembre del 2010 Marina La Rosa ha sposato l’avvocato Guido Bellitti, la cerimonia molto elegante si è svolta a Teiano, in provincia di Caserta. Dalle loro nozze sono venuti al mondo due figli, Andrea e Renato, il primo nato nel 2009 ed il secondo nel 2011. Dopo l’arrivo del primo figlio, Marina La Rosa ha deciso di prendere le distanze dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, è tornata in televisione dopo sette anni.

La loro relazione è stata molto importante, ma nel 2021 hanno deciso di separarsi. Ai microfoni di Chi ha raccontato che hanno attraversato una lunga crisi di coppia e, che ad un certo punto ha deciso di interrompere la relazione. Non è stata una scelta facile, ha infatti sofferto molto per la separazione, ma è stato necessario. “La nostra crisi durava da un paio di anni ed ad un certo punto ho deciso di dire basta”.

“Certe persone mi hanno criticato e giudicato, hanno sottolineato che ero dimagrita ma si vede che non hanno conosciuto l’Inferno. Ero arrivata a pesare 47 chili e quindi ho deciso di dire basta”. Marina non ha mai sviscerato i motivi dell’addio, hanno preferito entrambi mantenere il riserbo sui dettagli, limitandosi ad ufficializzare la fine del matrimonio.

Oggi, la concorrente del reality show in onda su Canale 5 è single e non sembrerebbe, in questo momento, interessata alla ricerca dell’amore. Si sta infatti concentrando sul suo percorso e si sta mettendo in gioco con la sua tempra. La concorrente è già entrata di diritto nella classifica delle più amate e, c’è chi è pronto a scommettere che la talpa sia proprio lei.