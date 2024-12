Bonifico istantaneo, la nuova truffa milionaria passa da qui: risparmi in fumo

Una nuova tipologia di truffa che ha prosciugato i conti di molti risparmiatori. La tecnica usata è il bonifico istantaneo.

Le truffe ai conti correnti rappresentano una delle forme più diffuse di frode nel contesto bancario e finanziario. Con l’avanzamento delle tecnologie digitali e l’aumento dell’utilizzo dei servizi online, le modalità con cui queste truffe vengono messe in atto sono diventate sempre più sofisticate.

Le truffe ai conti correnti si basano principalmente sull’inganno, sulla sottrazione di informazioni sensibili e sull’accesso non autorizzato ai dati bancari. Tra le tecniche più comuni vi sono il phishing, lo smishing, e la clonazione delle carte di credito.

Il phishing, in particolare, è una delle strategie più pericolose. In questo caso, i truffatori inviano e-mail o messaggi fraudolenti che sembrano provenire da banche legittime, invitando l’utente a fornire informazioni personali come il numero di conto, il PIN o le credenziali di accesso.

Lo smishing, invece, avviene tramite messaggi SMS. Anche in questo caso, i truffatori cercano di ingannare l’utente spingendolo a cliccare su link dannosi o a rispondere con informazioni sensibili.

Come proteggersi

Per proteggersi dalle truffe, è essenziale seguire alcune semplici regole. Innanzitutto, è importante essere molto cauti nel fornire dati personali online. Le banche non chiederanno mai, tramite e-mail o messaggi, di inviare informazioni riservate come password o numeri di carta. È fondamentale verificare sempre l’affidabilità di un sito web o di un link ricevuto. Un altro consiglio è l’utilizzo di password forti e l’abilitazione di misure di sicurezza aggiuntive.

Le istituzioni bancarie, dal canto loro, devono continuare a investire in tecnologie avanzate per rilevare e prevenire attività sospette, e sensibilizzare i propri clienti sui pericoli delle truffe online. In molti paesi, infatti, le autorità stanno potenziando le legislazioni per contrastare efficacemente questi crimini e proteggere i consumatori.

Un nuovo tipo di truffa

La truffa del bonifico, sempre più diffusa, sfrutta l’affidabilità che molte persone attribuiscono a questo metodo di pagamento per ingannare le vittime, in particolare gli anziani. I truffatori, infatti, si spacciano per funzionari bancari o per appartenenti alle Forze dell’Ordine, utilizzando numeri telefonici per convincere le persone che le loro richieste siano lecite.

Un esempio di questa truffa riguarda un pensionato che ha perso 25mila euro dopo essere stato ingannato da un falso funzionario della banca Monte dei Paschi di Siena, poi da un finto maresciallo dei Carabinieri. L’uomo è stato convinto a effettuare un bonifico istantaneo, credendo di rispondere a una richiesta legittima. Solo dopo, una volta contattato dalla sua banca, si è reso conto della frode. Per difendersi, è importante non rispondere a numeri sconosciuti, non procedere con bonifici e, se necessario, contattare immediatamente le Forze dell’Ordine.