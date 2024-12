Se non lo hai fatto, corri ad aggiornare il libretto di circolazione: la sanzione è salata

In arrivo una sanzione molto pesante che colpisce tantissimi utenti. Per evitarla devi aggiornare il libretto di circolazione.

Il libretto di circolazione è uno dei documenti più importanti per chi possiede un veicolo, poiché attesta la regolarità della sua circolazione su strada e contiene informazioni essenziali relative al veicolo stesso.

È un documento obbligatorio che deve sempre essere portato a bordo del mezzo e, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, deve essere esibito insieme ad altri documenti come la patente di guida e l’assicurazione.

Il libretto di circolazione, ufficialmente chiamato certificato di proprietà e circolazione, è un documento rilasciato dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT) e contiene una serie di informazioni cruciali relative al veicolo.

Da esso si evincono infatti la sua marca, modello, numero di telaio, il tipo di motore e la sua cilindrata, i dati del proprietario e eventuali modifiche strutturali apportate al veicolo. Il libretto si divide in due parti: una che attesta la proprietà del veicolo e una che certifica che il veicolo è abilitato a circolare su strada.

La sua funzione

Il libretto di circolazione ha una funzione fondamentale, poiché è il principale strumento di identificazione del veicolo. In caso di incidente o di controllo su strada, il libretto consente di verificare che il veicolo sia in regola con le normative in vigore e che sia stato sottoposto a tutte le verifiche necessarie (come la revisione periodica) per garantire la sicurezza. Inoltre, il libretto rappresenta una prova legale in caso di furto, smarrimento o se il veicolo viene venduto a un nuovo proprietario.

Inoltre, nel libretto vengono annotate le modifiche al veicolo, come cambiamenti nelle caratteristiche del motore, il passaggio di proprietà o l’introduzione di eventuali impianti GPL o metano. Ogni cambiamento, infatti, deve essere registrato per aggiornare i dati ufficiali del veicolo.

Evita questa sanzione

Tenere in ordine i documenti dell’auto è fondamentale per evitare stress e multe. Assicurazione, revisione, bollo e libretto di circolazione sono obblighi che sembrano amministrativi, ma sono essenziali per evitare grane. Quando hai tutto in regola, ti senti sicuro, specialmente durante un controllo su strada, dove mostrare i documenti con sicurezza ti fa sentire un professionista.

Dunque, essendo il libretto di circolazione, che spesso dimentichiamo nel cruscotto, la “carta d’identità” dell’auto, deve essere sempre aggiornato. In caso di cambiamento di residenza, l’aggiornamento del libretto è obbligatorio e costa 45,50 euro. Farlo in tempo ti evita multe e fastidi, permettendoti di iniziare l’anno senza pensieri.