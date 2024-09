Ricariche PostePay: arrivano i controlli fiscali anche sugli anni scorsi, quali documenti preparare

Ricariche PostePay, a breve arriveranno controlli fiscali anche su operazioni degli anni passati. Ecco di che cosa si tratta.

Oggigiorno viviamo in un’epoca in cui si usa molto il pagamento elettronico. Le cose sono cambiate parecchio, in effetti. Tempo addietro, infatti, era il contante a essere più gettonato, mentre ora la carta è una delle cose nettamente più utilizzate.

La PostePay, negli anni, si è diffusa moltissimo e sono milioni gli italiani che ne fanno largo uso. Questo perché si tratta di una carta prepagata che si può ricaricare fino a un certo importo, facile da gestire e usare nei negozi, per le varie spese. Ci sono due differenti tipi di PostePay, la classica e la Evolution. La prima è utile per eseguire shopping online e altri pagamenti.

La PostePay Evolution, invece, è dotata di IBAN e ha molte più funzioni rispetto a quella più classica. È possibile farsi accreditare lo stipendio e molto altro ancora, come fare bonifici e riceverli. Si tratta di un tipo di carta davvero molto facile da usare e comoda, per pagamenti e per ricevere denaro. Tuttavia, c’è qualcosa che è bene ricordare.

PostePay, occhio ai controlli fiscali anche degli anni scorsi

La PostePay è dunque una carta preziosa e comoda per le varie operazioni da effettuare, ma non si può di certo non menzionare un dettaglio importante che la riguarda.

Nello specifico, è bene tenere sempre presente che le operazioni eseguite con essa non sono affatto esenti da controlli fiscali. Anzi. Sono in tanti, infatti, a credere erroneamente che le operazioni eseguite con questa carta non siano molto soggette al controllo della Finanza o dell’Agenzia delle Entrate. Con la PostePay è semplice eseguire il trasferimento di denaro, e c’è chi compra da privati lo fa con la PostePay, pensando che passerà inosservato.

In verità, il Fisco fa diversi controlli con chi usa tali carte. Chiaramente non si tratta di piccoli importi, ma di somme di un certo tipo, che potrebbero essere correlate a cifre non dichiarate nei redditi. Per cui è sempre bene non eseguire tali operazioni, e dichiarare sempre gli importi che si devono al Fisco.

Tra l’altro, le carte PostePay possono essere pignorate dai creditori, e le cifre che si trovano sul conto, bloccate. Dunque, bisogna ricordare che i controlli possono sempre esserci, anche degli anni passati.