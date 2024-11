Bonus Natale 2024, 100 euro sia per questi lavoratori che per i disoccupati: come fare richiesta

Il bonus Natale 2024: un aiuto economico per le famiglie italiane. Ecco chi sono i cittadini che otterranno 100 euro

Durante le festività natalizie, le famiglie italiane affrontano spesso spese extra che possono gravare sul bilancio familiare. Il Bonus Natale 2024, un aiuto economico di 100 euro, è stato concepito per offrire un sostegno finanziario a lavoratori dipendenti e disoccupati. Sebbene l’importo possa sembrare modesto, rappresenta un contributo prezioso per chi ha figli o coniugi a carico e rientra in specifiche fasce di reddito.

Il Bonus Natale 2024 rappresenta un sostegno concreto per molte famiglie italiane. Sebbene non risolutivo, questo contributo economico può fare la differenza in un momento dell’anno particolarmente impegnativo dal punto di vista finanziario. Rispondendo ai requisiti richiesti, i beneficiari possono godere di un piccolo ma significativo aiuto durante le festività.

Requisiti per accedere al bonus Natale

Per beneficiare del Bonus Natale, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto, è fondamentale aver svolto un’attività lavorativa da dipendente nel corso del 2024. Questo include tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal tipo di contratto, sia esso a tempo determinato, indeterminato, part-time o full-time. Anche chi lavora come lavoratore domestico o a domicilio può fare richiesta, purché ci sia un rapporto subordinato con un datore di lavoro.

Un altro criterio riguarda i limiti di reddito: il richiedente non deve aver superato un reddito complessivo annuo di 28.000 euro nel 2024. È importante notare che il reddito derivante dall’abitazione principale non è incluso in questa soglia, mentre lo sono altri tipi di redditi, come quelli da collaborazioni continuative o dal regime forfettario.

Il richiedente deve avere fiscalmente a carico un coniuge (non separato) o almeno un figlio. Per essere considerato a carico, il familiare non deve superare un reddito annuo di 2.840,51 euro, soglia che si alza a 4.000 euro per i figli di età inferiore ai 24 anni. Il bonus è accessibile anche a genitori single o a chi ha perso il partner.

È essenziale anche la capienza fiscale. Il lavoratore deve avere un’imposta lorda calcolata sui redditi superiore alle detrazioni spettanti. Ciò significa che chi rientra nella “no tax area”, con un reddito inferiore a 8.500 euro, non potrà beneficiare del bonus.

Anche i disoccupati possono accedere al Bonus Natale, purché abbiano cessato un rapporto di lavoro dipendente nel 2024 e soddisfino tutti i requisiti generali, inclusi il reddito complessivo e la presenza di familiari a carico. Chi riceve la NASpI, l’indennità di disoccupazione, può fare domanda per il bonus, così come i lavoratori domestici senza un sostituto d’imposta.

Il calcolo dell’importo del bonus per i disoccupati si basa sui mesi di lavoro effettivamente svolti nel 2024. Ad esempio, un lavoratore stagionale impiegato per quattro mesi riceverà un importo proporzionato al tempo lavorato, garantendo un’equa distribuzione del bonus