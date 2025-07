Poste Italiane, da oggi dici addio allo sportello (e alle sue lunghe file): la nuova app tuttofare

La nuova app tuttofare cambierà tutto per i clienti di Poste Italiane: addio alle lunghe file allo sportello.

Da oggi è possibile dire addio alle code agli sportelli delle Poste Italiane grazie a una nuova app tuttofare che semplifica enormemente la gestione di pratiche postali e finanziarie.

Questa super-app integra in un’unica piattaforma digitale tutte le funzionalità precedentemente distribuite su diverse applicazioni, offrendo così un’esperienza più fluida e immediata per gli utenti.

La rivoluzione digitale di Poste Italiane: addio sportelli e lunghe attese

Per chi è nato tra il 1980 e il 1997, la digitalizzazione rappresenta una vera e propria salvezza, soprattutto quando consente di evitare l’interazione diretta con il pubblico e le fastidiose code agli sportelli. Proprio questo spirito ha guidato Poste Italiane nel lancio della nuova app Poste Italiane, attiva da luglio 2025, che racchiude in un unico ambiente digitale tutte le operazioni postali e finanziarie. La novità più rilevante è che, nei prossimi mesi, le app BancoPosta e PostePay saranno definitivamente dismesse, cedendo il passo a questa piattaforma unificata, più efficiente e ricca di funzionalità. Sebbene il debutto abbia registrato qualche disservizio dovuto all’improvviso picco di accessi, la nuova app si conferma già come uno strumento ben strutturato e dall’uso intuitivo.

Al centro dell’offerta digitale di Poste Italiane rimane, naturalmente, l’invio e la ricezione di corrispondenza e pacchi. La nuova app permette di gestire comodamente da casa ogni tipo di spedizione, dalla posta ordinaria e assicurata alle raccomandate con ricevuta di ritorno, fino ai telegrammi, che ancora trovano qualche utilizzo specifico. Basta caricare il documento da spedire, indicare mittente e destinatario – con i dati già memorizzati nel sistema se si utilizza lo stesso account – e completare il pagamento tramite i circuiti bancari più diffusi. Questo processo elimina la necessità di recarsi fisicamente in ufficio postale, con un notevole risparmio di tempo e fatica.

È possibile inoltre prenotare un appuntamento all’ufficio postale direttamente dall’app, per chi preferisce comunque un contatto diretto ma vuole evitare le code. Per quanto riguarda i pacchi, la digitalizzazione non può ovviamente sostituire la gestione fisica del pacco stesso, ma con la funzione Spedisci pacchi si può organizzare tutta la spedizione: inserimento delle dimensioni e del peso, scelta del tipo di spedizione (ordinaria o tradizionale) e selezione del punto di consegna più comodo, che può essere un ufficio postale, un locker o il ritiro a domicilio. Tutto questo senza doversi muovere da casa, con pochi clic.

Un’altra rivoluzione riguarda la parte bancaria e finanziaria, che ora si concentra tutta nella stessa app. Tutte le operazioni Bancoposta e PostePay sono state integrate: bonifici SEPA, Postagiro (trasferimenti tra conti postali), Girofondo (trasferimenti verso altri istituti bancari), consultazione saldo, ricariche carte prepagate e pagamenti P2P (peer-to-peer). Quest’ultima funzione è particolarmente apprezzata per la sua semplicità nel permettere scambi di denaro tra amici e familiari, ad esempio per fare una colletta o rimborsare un piccolo debito. Non mancano gli strumenti per la gestione dei libretti postali, l’acquisto di buoni fruttiferi e l’attivazione di depositi Supersmart, prodotti che arricchiscono ulteriormente l’offerta finanziaria digitale di Poste Italiane.

Il portafoglio digitale integrato consente anche di visualizzare il codice fiscale e il relativo codice a barre, utile in farmacia o per altre procedure fiscali, e di caricare carte fedeltà di negozi e servizi, sempre a portata di smartphone. L’app non si limita alle operazioni postali e finanziarie, ma include anche la gestione dei servizi di telefonia mobile e fissa offerti da PosteMobile e PosteCasa. Gli utenti possono verificare il credito residuo, effettuare ricariche per la SIM, gestire la linea fissa e controllare la connessione fibra di PosteCasa, tutto senza uscire dall’app. Per chi deve pagare bollettini, è sufficiente inquadrare il codice a barre precompilato o quello PagoPA per completare il pagamento in pochi clic. Per chi preferisce, è disponibile anche un elenco dettagliato di tutti i bollettini disponibili presso gli uffici postali, con indicazioni per riconoscerli facilmente.

Tra le novità più interessanti in ambito burocratico, l’app consente di avviare la richiesta per il passaporto. Tuttavia, la procedura non è ancora completamente digitalizzata: al momento l’utente viene reindirizzato a una pagina web esterna per completare la domanda, un limite che Poste Italiane intende migliorare nelle prossime versioni dell’app. La nuova app Poste Italiane è già disponibile per il download su Google Play Store e Apple Store. Chi possiede un account BancoPosta o PostePay può accedere direttamente con le proprie credenziali, mentre i nuovi utenti devono registrarsi seguendo la procedura guidata. Gli utenti già registrati ai servizi digitali delle Poste troveranno automaticamente tutti i prodotti e le funzionalità attivate in precedenza, integrati nella nuova piattaforma.