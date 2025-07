Jannik Sinner in vacanza in Sardegna: quale località ha scelto il tennista

Emerge con chiarezza è la volontà di Sinner di prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, essenziale per affrontare le nuove sfide.

Jannik Sinner, il tennista italiano attualmente numero uno del ranking mondiale, si concede una pausa dalla stagione agonistica scegliendo come meta di relax la Sardegna.

Proprio nel giorno dell’annuncio ufficiale del suo forfait al torneo di Toronto, Sinner è stato immortalato in due momenti di svago tra Porto Rotondo e Porto Cervo, località simbolo dell’esclusività e del lusso isolano.

Jannik Sinner in Sardegna: vacanze tra mare e yacht

Le immagini, diffuse non dai profili social ufficiali dell’atleta ma da chi lo ha incontrato per caso, ritraggono Sinner a bordo di uno yacht nei pressi di Porto Rotondo, in un’imbarcazione affiliata allo Yacht Club Cala dei Sardi, una delle marine più prestigiose della zona. Un’altra foto lo mostra a pochi chilometri di distanza, immerso nell’atmosfera elegante di Porto Cervo, rinomata per la sua vivace vita mondana e per essere meta prediletta di vip internazionali.

Questa breve pausa coincide con la scelta del campione altoatesino di non partecipare al torneo canadese di Toronto per concentrarsi invece sulla preparazione agli US Open. Ha infatti annunciato che farà rientro a Cincinnati per ottimizzare il suo stato di forma in vista degli ultimi impegni importanti della stagione tennistica.

Il mistero sulla presenza di Laila Hasanovic

Se da un lato è confermato il soggiorno del tennista in Sardegna, resta avvolta nel mistero la presenza della modella danese Laila Hasanovic, più volte vista in passato al fianco di Sinner, anche durante Wimbledon. Non ci sono per ora conferme ufficiali né foto che li ritraggano insieme in questa occasione, alimentando curiosità e attese tra i fan. I prossimi aggiornamenti dai social potrebbero chiarire se si tratti di una fuga romantica o di una vacanza solitaria per il tennista.

La decisione di prendersi una settimana extra di riposo nasce da una precisa strategia di gestione fisica: «Sinner vuole preservare le energie e il proprio corpo, consapevole dell’intenso calendario che lo attende», spiegano fonti vicine all’atleta. La Sardegna si conferma così come location ideale per ricaricare le batterie in un contesto di privacy e tranquillità, lontano dal frastuono degli eventi sportivi.

Il contesto sportivo e mediatico

La scelta di evitare la trasferta canadese arriva in un momento cruciale per Sinner, che punta a mantenere alta la concentrazione e la condizione atletica in vista dello US Open, uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP. Nel frattempo, la Sardegna offre una cornice perfetta per una breve vacanza tra il mare cristallino e i panorami esclusivi del nord-est dell’isola.

Non mancano, tuttavia, le reazioni e i commenti del pubblico online, che oscillano tra curiosità e critica, con alcuni utenti che sottolineano come la vita privata degli sportivi non dovrebbe essere oggetto di eccessiva attenzione mediatica.