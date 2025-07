Anche l’Italia ha la sua Saint-Tropez e si trova in Campania: qui gli abitanti non ‘muoiono mai’

Si trova in Campania e per molti è la “Saint-Tropez italiana”: tra natura, storia e ultracentenari: un vero paradiso.

Nel cuore della Campania, lungo la splendida costa cilentana, si trova un luogo che incanta per la sua bellezza naturale e un curioso primato legato alla longevità dei suoi abitanti.

Acciaroli, piccolo borgo marino affacciato sul mare cristallino del Cilento, si conferma come uno dei gioielli più preziosi della regione, attirando turisti e appassionati di natura e storia.

Acciaroli: la perla campana con una qualità della vita da record

Situata nel comune di Pollica, Acciaroli è la frazione più popolosa e ospita il porto principale della zona. Questo borgo incantevole è celebre non solo per le sue acque limpide e incontaminate, premiate regolarmente con la Bandiera Blu e le “5 vele” di Legambiente, ma anche per un fatto straordinario: l’alto numero di centenari che vivono nel territorio, un fenomeno che ha catturato l’attenzione di studiosi italiani e internazionali. Questo dato suggerisce che la qualità ambientale e lo stile di vita locale siano fattori determinanti per una vita lunga e sana. Antico villaggio di pescatori, Acciaroli ha mantenuto intatta la sua identità tradizionale, con le tipiche case in pietra e le strette vie del centro storico.

Tra i simboli più rappresentativi spicca la Torre Normanna, costruita su ordine di Federico II come parte di una rete difensiva composta da 58 torri lungo la costa cilentana per respingere gli attacchi dei pirati saraceni. La torre domina il paesaggio costiero e convive con la storica Chiesa dell’Annunziata, le cui origini risalgono al 1187, edificata su strutture ancora più antiche. Le spiagge di Acciaroli rappresentano un vero paradiso per gli amanti del mare. La Spiaggia Grande, così chiamata per la sua ampiezza, è caratterizzata da sabbia finissima e pulita e da acque cristalline, con zone di spiaggia libera alternate a stabilimenti balneari attrezzati.

Poco distante, verso la frazione di Pioppi, si trovano spiagge più rocciose come la celebre Spiaggia del Caleo, apprezzata per i suoi ciottoli e scogli che offrono un contesto naturale più selvaggio. Gli spazi naturali non si limitano alla costa: il territorio dell’entroterra è ricco di sentieri e grotte che invitano a escursioni immersi nel verde. Non lontano da Acciaroli, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, si trovano alcune delle più affascinanti grotte della Campania. Tra queste, le Grotte del Bussento a Morigerati, con un percorso di circa 3 km lungo canyon e corsi d’acqua, conducono a un antico mulino ad acqua.

Più famose sono le Grotte di Pertosa-Auletta, le uniche grotte navigabili d’Italia, situate nel Vallo di Diano, che rappresentano una meta imperdibile per gli appassionati di speleologia e turismo naturalistico. Da non perdere anche le Grotte di Castelcivita, uno dei complessi speleologici più estesi del Sud Italia, che offrono una completa esperienza geoturistica. Raggiungere Acciaroli è un’esperienza che si integra perfettamente con un percorso panoramico lungo la costa tirrenica campana. Partendo da Salerno, si percorre la strada provinciale SP175 attraverso località come Torre Picentina e Magazzeno, per poi immettersi nella SS18var a Paestum, proseguendo verso Agropoli lungo la SS267 e infine raggiungere Castellabate e Acciaroli.

Questo itinerario, che richiede meno di due ore di viaggio, offre scorci mozzafiato sul mare e sulle colline circostanti, permettendo di apprezzare pienamente la varietà paesaggistica del Cilento. Chi sceglie Acciaroli non solo può godere di vacanze all’insegna del relax e del mare incontaminato, ma anche immergersi nella storia, nella cultura e nella natura di una regione che continua a stupire per la sua autenticità e per la qualità della vita, confermata dalla longevità dei suoi abitanti. La Campania, con questo angolo di paradiso, si conferma una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza di viaggio ricca e memorabile.