Lutto in Italia: la campionessa ci lascia a soli 41 anni

Un triste lutto ha colpito il mondo dell’arte e della creatività italiana: Jenny Corrò, nota campionessa di body painting e apprezzata make up artist, si è spenta a soli 41 anni.

Originaria di Mira, cittadina in provincia di Venezia, Corrò è venuta a mancare lo scorso 16 luglio a causa di un tumore che le era stato diagnosticato solo pochi mesi prima.

La notizia, confermata da testate locali come La Nuova Venezia, ha suscitato profondo cordoglio tra amici, colleghi e appassionati.

La vita e la carriera di Jenny Corrò: un’artista che ha saputo colorare il mondo

Jenny Corrò era conosciuta come “la donna che colorava il mondo”, una definizione che ben sintetizza la sua passione e il suo talento nel trasformare il corpo umano in una tela vivente. La sua arte si esprimeva attraverso il body painting, una tecnica che consiste nel dipingere il corpo con colori e decorazioni per finalità artistiche, ornamentali e rituali. Nel corso degli anni, Corrò si è distinta come una delle più influenti body painter italiane, conquistando un seguito significativo sui social network, dove condivideva con grande maestria i risultati delle sue creazioni.

Dopo essersi diplomata alla scuola di grafica pubblicitaria di Mestre, Jenny ha deciso di dedicarsi completamente alla sua passione per il disegno e la pittura. La sua specializzazione nel body painting e nel belly painting – quest’ultimo una particolare forma di pittura del corpo focalizzata sulla pancia, spesso utilizzata in gravidanza – le ha permesso di raggiungere risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale. Tra i suoi traguardi più importanti si ricordano il secondo posto mondiale nella categoria make up special effects (sfx) e il titolo di vice-campionessa italiana nella categoria Open team, ottenuto appena due anni fa.

La morte di Jenny Corrò lascia un vuoto non solo nel panorama artistico ma anche nella sua famiglia, a cui era profondamente legata. L’artista lascia infatti una figlia adolescente, che ora dovrà fare i conti con l’assenza di una madre tanto talentuosa quanto determinata. Il ricordo di Jenny è vivo anche tra i colleghi e i tanti appassionati di body painting che hanno ammirato la sua capacità di trasformare il corpo umano in un’opera d’arte unica, portando avanti una tradizione artistica che unisce creatività, tecnica e sensibilità estetica.

I funerali si sono svolti sabato 19 luglio alle ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale San Marco Evangelista di Mira Porte, dove amici, familiari e ammiratori si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a una delle figure più amate nel mondo del body painting italiano.

Jenny Corrò ha lasciato un segno indelebile attraverso la sua arte e il suo esempio di dedizione e passione. Il suo lavoro non solo ha contribuito a elevare il livello del body painting nel nostro Paese, ma ha anche ispirato una nuova generazione di artisti a esplorare le potenzialità espressive del corpo umano come mezzo creativo.