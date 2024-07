Terme Romane in Sardegna: dove immergersi nelle splendide piscine naturali ad un costo ridotto

In Sardegna ci sono delle terme risalenti all’Antica Roma, un luogo di relax dove potersi immergere nelle piscine naturali di acqua termale.

L’Italia è un paese ricco di fonti e centri termali, anche le isole non fanno eccezione. Ad esempio in Sardegna si trovano delle terme bellissime, risalenti all’epoca Romana, composte da piscine naturali nel quale è possibile immergersi e rilassarsi completamente. Stiamo parlando delle terme libere di Fordongianus, che una volta era l’antica città di Forum Traiani. In una grande ansa del fiume Tirso, a valle dove il torrente di acqua termale si unisce al fiume, si trovano delle piscine naturali che raccolgono, appunto, l’acqua termale.

Situate all’interno dell’omonimo comune, in provincia di Oristano, le piscine naturali sono ideali per un bagno rilassante e rigenerante: l’acqua in queste piscine ha una temperatura che va oltre i 50 gradi, per questo motivo vengono definite acque ipertermali. Sono molto ricche di sali minerali, sodio e cloruri, dunque sono spesso consigliate per il trattamento di alcune patologie e disturbi fisici della pelle, della circolazione o dolori legati a malattie reumatiche, nonché per rafforzare il proprio sistema immunitario. Nella zona non manca nulla: oltre alle terme libere troveremo il Sardegna Grand Hotel Terme e il complesso delle Terme di Is Bangius.

Terme di Fordongianus, le terme romane con piscine naturali in Sardegna: tutto ciò che c’è da sapere

Le piscine si trovano a pochi passi dal sito archeologico delle terme romane di Fordongianus, un complesso termale costruito per volere dell’imperatore Traiano risalente al I-III secondo d.C. Il complesso si suddivide in due edifici: il primo, costruito nel I secolo d.C. è un edificio rettangolare con volta a botte e una piscina all’interno, utilizzata a scopi terapeutici.

Il secondo edificio del III secolo d.C. segue lo schema delle classiche terme romane ed era destinato alla cura del corpo e alla pulizia. Ancora oggi le terme di Fordongianus, nonostante non siano più locale nei vecchi edifici, sono un punto di ritrovo per il benessere e il relax naturale, una tappa obbligata per chi si trova in Sardegna e da visitare almeno una volta.

Oggi le terme libere di Fordongianus sono gestite da una cooperativa e per entrare è necessario pagare un biglietto d’ingresso. I prezzi non sono sicuramente proibitivi: gli adulti pagano 4 euro, per le comitive di almeno 20 persone il costo del biglietto è di 3 euro, le scolaresche e i minori tra i 6 e i 14 anni pagano 2 euro mentre per i minori sotto i 6 anni l’ingresso è gratuito.