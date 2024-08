Strade panoramiche in Italia: percorsi superlativi per chi ama viaggiare in auto

Se ami viaggiare in auto, non puoi perderti queste strade panoramiche in Italia: ti lasceranno senza fiato

L’estate è il momento più bello per partire e visitare nuovi posti. Ci sono tantissime persone che amano i viaggiare in auto per poter ammirare paesaggi mozzafiato. E l’Italia ne è piena. A volte basta anche solo un weekend per scoprire luoghi sorprendenti, magari vicino casa.

Ecco quali sono le strade panoramiche italiane più belle. I nomi delle località forse non vi diranno nulla, ma sono capaci di riempire il cuore di chi le visita. Partiamo da una delle strade più suggestive della Sardegna, quella che collega Alghero a Bosa. Questo percorso costiero di 46 chilometri è un concentrato di bellezza selvaggia, dove rocce e falesie si alternano a spiagge cristalline e profumi intensi della macchia mediterranea.

Lungo la strada, è possibile fermarsi a esplorare calette nascoste come Cala Brugantino e Poglina, o visitare il Parco Archeologico del Nuraghe Appiu, con una vista mozzafiato sul mare. Infine, Bosa, con le sue case colorate e il castello dei Malaspina, offre un’atmosfera incantevole per concludere il viaggio.

Sette strade panoramiche in Italia da non perdere: luoghi da sogno da Nord a Sud

Invece, nel cuore dell’Abruzzo, si trova la strada del Passo delle Capannelle, un gioiello nascosto che collega Teramo e L’Aquila. Percorrendo la Statale 80, si attraversano paesaggi montani straordinari, tra pascoli e boschi. Una deviazione verso Campo Imperatore è d’obbligo, per gustare gli arrosticini al Ristoro Mucciante e visitare Rocca Calascio, una torre d’avvistamento medievale con una vista incredibile. La strada culmina al Passo delle Capannelle, a 1.300 metri di altitudine, regalando un’emozione unica prima di scendere verso L’Aquila.

E proseguiamo con il Gargano, una delle zone più incontaminate della Puglia. La strada provinciale 53, che unisce Mattinata a Vieste, offre scorci di rara bellezza, come la Baia delle Zagare e Porto Greco. Non perdete l’occasione di esplorare le grotte marine in canoa e di ammirare Vieste con il suo scoglio Pizzomunno, legato a una romantica leggenda. La strada continua fino a Peschici, un borgo mediterraneo pittoresco, perfetto per una sosta finale.

Più a nord invece troviamo la Val Taleggio, un angolo di Lombardia noto per il suo celebre formaggio, ma anche per le sue bellezze naturali. La strada si snoda tra montagne e prati, attraversando piccoli villaggi e casere dove è possibile gustare formaggi straordinari come il Taleggio e lo Strachitunt. Per un’esperienza autentica, fermatevi al caseificio della Cooperativa Sant’Antonio o all’agriturismo chic Ferdy, che combina tradizione e glamour. Una deviazione verso la Val Brembana completa un viaggio tra sapori e panorami indimenticabili.

Breve ma spettacolare, la strada costiera da Sistiana a Trieste offre una vista mozzafiato sul Golfo di Trieste, tra castelli storici e spiagge bianche. Fermatevi a visitare il Castello di Duino, con la sua fortezza medievale, e il Castello di Miramare, residenza storica degli Asburgo. A Trieste immergetevi nell’atmosfera mitteleuropea, godendovi un caffè in uno dei bar storici o un’apericena con vista sul mare.

E ancora la Valmarecchia, tra Romagna, Marche e Toscana, è una valle segreta ricca di storia e natura. Percorrendo le sue strade, si attraversano borghi medievali come San Leo e Pennabilli, quest’ultimo reso celebre dal poeta Tonino Guerra e dal Dalai Lama. Tra castelli, chiese antiche e panorami mozzafiato, questa valle offre un’esperienza autentica e profonda, perfetta per un weekend di esplorazione.

Infine suggeriamo la Sabina, tra Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, che è una terra poco conosciuta ma di grande fascino. L’itinerario parte da Rieti e sale verso il Monte Terminillo, attraversando borghi pittoreschi e paesaggi montani spettacolari. La tappa finale ad Amatrice, famosa per la sua cucina, è un’occasione per assaporare prodotti tipici e riflettere sul potere rigenerante del viaggio.