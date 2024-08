Un’altra tragedia ha colpito Harry e c’entra (di nuovo) la mamma Diana: cosa è successo

Non c’è pace per il principe Harry, che si trova letteralmente tra due fuochi e sta subendo le conseguenze delle sue scelte.

Re Carlo fino ad oggi ha mostrato poca empatia verso il suo secondogenito, e ha preferito rivolgere maggiori attenzioni a William, erede al trono. Harry non ha reso le cose più facili abbandonando Londra e decidendo insieme alla moglie Meghan di abbandonare i doveri reali. In quattro anni, da quando vivono in California, i duchi di Susex hanno infangato la famiglia reale e non hanno mostrato segni di pentimento, sebbene Harry abbia affermato più volte che vorrebbe riconciliarsi col fratello.

Le cose sono andate avanti così per molto tempo, non senza scossoni, perché la vita dei duchi collide con l’etichetta reale e nemmeno la doppia diagnosi di cancro che ha sconvolto Buckingham Palace ha ammorbidito il risentimento di Harry. Dunque ci sono davvero poche speranze in merito a una risoluzione del conflitto a breve termine, sebbene siano tanti i rumors che circolano in tal senso, con gli esperti reali che ipotizzano i più svariati scenari. Oggi però spunta un altro problema legato alla defunta Lady Diana, e sappiamo bene che questo è ancora un tasto dolente per Harry.

Harry sta per vivere un altro immenso dolore: la colpa è di nuovo di re Carlo e William

A breve nel Regno Unito si celebrerà un funerale a cui Harry non parteciperà, e questo a causa della faida in corso tra lui e la Royal Family. Le esequie saranno celebrate in onore di Lord Fellowes, uno zio molto caro a Harry. Fellowes era il marito della sorella di Diana, e ha prestato servizio per la Corona tutta la vita, lavorando in primis per la regina Elisabetta. Il principe Harry, così come William, amava moltissimo lo zio, e la sua perdita è un grande dolore per entrambi e per tutta la sua famiglia.

Ma, al contrario di quando ipotizzato dagli esperti reali, Harry non parteciperà al funerale. Molti avevano già immaginato che un evento del genere avrebbe costretto i due fratelli a un nuovo faccia a faccia, creando ulteriore imbarazzo per re Carlo, e i royal watcher avevano scommesso sulla presenza del duca di Sussex proprio per via del grande affetto che provava per Fellowes.

La motivazione “ufficiale” è che Harry non gode più dei diritti reali, compresi quelli della sicurezza, e che dunque la presenza dei duchi di Sussex rappresenterebbe un problema. Ma in realtà molti sanno che Harry e Meghan si recheranno presto in Colombia per un “tour reale” e nessuno ha ipotizzato il medesimo scenario. Probabilmente il funerale è solo l’ennesima occasione per ricordare a Harry il grande errore commesso. Uno schiaffo morale per il duca, e già qualcuno si chiede quale sarà la sua vendetta.