Pneumatici, come scegliere quelli giusti e risparmiare (anche) sulla benzina

Saper scegliere i giusti pneumatici ti permetterà di ridurre e abbattere i costi su tutto anche sul carburante.

Un pneumatico è costituito da vari strati di materiali che lavorano insieme per garantire una performance ottimale. La parte esterna, la gomma, è progettata per offrire aderenza alla strada, evitando lo slittamento durante le frenate o le curve.

All’interno del pneumatico, ci sono strati di tessuti e acciaio che forniscono resistenza e supporto. La pressione all’interno del pneumatico è un altro elemento fondamentale, poiché un pneumatico troppo gonfio o sgonfio può compromettere la sicurezza e l’efficienza del veicolo.

Inoltre, i pneumatici sono dotati di un battistrada, che è il motivo di gomma che entra in contatto con la strada. Questo battistrada è progettato per garantire la migliore trazione possibile in diverse condizioni atmosferiche, come pioggia, neve o ghiaccio.

A seconda delle necessità, esistono pneumatici estivi, invernali e all-season, ciascuno pensato per ottimizzare la performance del veicolo in base alla stagione.

Sicurezza e Manutenzione

La sicurezza è una delle principali preoccupazioni legate ai pneumatici. Pneumatici usurati o danneggiati possono aumentare il rischio di incidenti stradali. Un battistrada consumato, ad esempio, riduce l’aderenza alla strada e aumenta la possibilità di aquaplaning, un fenomeno per cui il veicolo perde il contatto con il suolo a causa dell’acqua accumulata sulla strada.

Per garantire la massima sicurezza, è fondamentale monitorare regolarmente lo stato dei pneumatici, verificando sia la profondità del battistrada che la pressione. Inoltre, un corretto allineamento delle ruote e la rotazione periodica dei pneumatici possono allungare la loro durata e migliorare la performance generale del veicolo.

Quali pneumatici scegliere

Per ridurre i consumi di carburante, molti automobilisti si concentrano su accorgimenti comuni come mantenere una guida prudente, evitare frenate brusche e accelerazioni improvvise, e fare regolare manutenzione all’auto. Tuttavia, un aspetto che spesso viene trascurato è proprio quello degli pneumatici. Questi sono, infatti, determinanti per l’efficienza del veicolo e per la gestione dei consumi, poiché sono il punto di contatto tra l’auto e la strada. Se non vengono scelti correttamente, gli pneumatici possono aumentare il consumo di carburante, facendo lievitare le spese e riducendo l’efficienza del viaggio.

Con l’arrivo dell’inverno, la scelta dei pneumatici diventa ancora più cruciale. Montare gomme invernali specificamente progettate per le basse temperature non è solo una questione di sicurezza, ma può anche rivelarsi una strategia molto efficace per ridurre i consumi di carburante. Pneumatici invernali di buona qualità, infatti, offrono una migliore aderenza alla strada, riducendo la resistenza al rotolamento, il che si traduce in una maggiore efficienza energetica. Ciò consente di percorrere più chilometri con la stessa quantità di carburante, abbassando il costo complessivo del viaggio.