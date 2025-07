Pochi soldi per andare in vacanza? Niente stress, queste sono le zone più economiche d’Italia, te la cavi con il prezzo di una cena

Un viaggio tra le zone più economiche d’Italia. Una mappa che può farvi risparmiare molto per le vostre vacanze. Posti vicini a te

Questa fotografia aggiornata del mercato in Italia è uno strumento prezioso per orientare le scelte degli italiani evidenziando le opportunità più convenienti e le differenze territoriali che caratterizzano il Paese. Questi dati sottolineano come anche nel Centro-Nord esistano opportunità di mercato più accessibili, ma sono meno comuni e spesso legate a realtà urbane di dimensioni medio-piccole.

L’analisi mette in luce una realtà italiana molto diversificata, con un forte contrasto tra territori che offrono soluzioni a prezzi contenuti e aree dove la domanda elevata mantiene i prezzi alti.

I Comuni più economici

Nel panorama immobiliare italiano, il costo dell’affitto casa varia significativamente tra le regioni, con un chiaro divario tra Nord e Sud. I dati più recenti confermano che i Comuni più economici per affittare casa in Italia si concentrano prevalentemente nel Mezzogiorno, in particolare in Sicilia, Calabria e Campania. Analizziamo insieme quali sono le località dove il canone medio di locazione è più accessibile e quali sono le dinamiche che caratterizzano il mercato degli affitti nel nostro Paese.

Secondo l’analisi aggiornata sui canoni di locazione, Caltanissetta è il Comune italiano con l’affitto più basso: il canone medio si attesta a soli 4,19 euro al metro quadro. Seguono a breve distanza Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, con 4,40 euro/mq, e Castel Volturno, in provincia di Caserta, con 4,45 euro/mq. Questi dati evidenziano come, a differenza del mercato immobiliare per la vendita, l’affitto più conveniente si trova quasi esclusivamente nelle regioni meridionali.

Nonostante la media nazionale dei canoni d’affitto si aggiri intorno agli 11 euro/mq, sono ben 14 i Comuni italiani dove il prezzo medio di affitto non supera i 5 euro/mq, tutti concentrati nel Mezzogiorno, con una presenza consistente di località siciliane, calabresi e campane. Subito dopo il podio, si collocano Sant’Antimo (NA) con 4,46 euro/mq e Vibo Valentia (4,54 euro/mq).

Per trovare un Comune non meridionale tra i più economici per l’affitto bisogna scendere fino alla 23ª posizione del ranking: è Foligno, in Umbria, con una media di 5,41 euro/mq. Il primo Comune del Nord Italia che figura tra i più economici è Alessandria, in Piemonte, che occupa il 28º posto con un canone medio di 5,56 euro/mq.

La mappa dei Comuni più economici per affittare casa in ogni regione italiana evidenzia pertanto una netta polarizzazione territoriale, con una prevalenza di località del Mezzogiorno, in particolare in Sicilia e Campania, che offrono canoni di affitto significativamente inferiori rispetto alla media nazionale. La concentrazione di Comuni a basso costo nel Mezzogiorno riflette non solo le condizioni economiche locali, ma anche le dinamiche demografiche e lo sviluppo infrastrutturale. Per chi cerca un affitto contenuto, soprattutto i Comuni di Caltanissetta, Altavilla Milicia e Castel Volturno rappresentano le scelte più vantaggiose in termini economici, con canoni medi inferiori ai 4,5 euro al metro quadro. Sul versante opposto, le grandi città del Nord mantengono prezzi elevati, anche se esistono eccezioni in realtà meno centrali come Alessandria.