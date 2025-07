In Puglia c’è uno dei castelli più antichi d’Italia, una struttura maestosa ed imponete che si erge tra il verde degli ulivi

Tra il verde degli ulivi si erge uno dei castelli più antichi di tutta Italia: una struttura unica da visitare in Puglia.

Nel cuore della Puglia, tra uliveti secolari e dolci colline, si erge uno dei castelli più antichi e suggestivi d’Italia: il Castello di Conversano, conosciuto anche come Castello Acquaviva d’Aragona.

Questa imponente fortezza, simbolo di storia e arte, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera immergersi nell’atmosfera magica di una città che ha saputo conservare intatto il proprio patrimonio culturale e paesaggistico.

La storia millenaria Castello di Conversano

Situato su una collina che domina il centro storico di Conversano, a metà strada tra Polignano a Mare e Turi e a soli 30 chilometri da Bari, il Castello di Conversano affonda le sue radici nell’antica città peuceta di Norba. Fu poi trasformato in borgo medievale dai Normanni nel XI secolo, diventando la capitale di un vasto contado sotto la dinastia degli Altavilla. Dal 1456 fino al XIX secolo, il castello e la città furono governati dalla potente famiglia degli Acquaviva d’Aragona, che ne fecero una sontuosa residenza principesca. Originariamente concepito come struttura difensiva, il castello conserva ancora oggi la sua maestosa Torre Maestra, simbolo di potenza e controllo militare.

La pianta trapezoidale e le quattro torri – tra cui spicca una torre cilindrica di epoca normanna – raccontano la storia di un complesso fortificato che si è evoluto nel tempo, integrando ambienti signorili e decorazioni barocche, in particolare grazie agli interventi voluti dalla contessa Dorotea Acquaviva nel 1710. Oggi il Castello di Conversano è accessibile al pubblico e ospita il Polo Museale cittadino, che comprende la prestigiosa Pinacoteca Paolo Finoglio, con una delle più rilevanti collezioni di pittura barocca del Sud Italia, e la Pinacoteca Francesco Netti, dedicata al pittore ottocentesco originario della regione.

All’interno del castello si trova anche una sezione dedicata al Museo del Territorio, con esposizioni di abiti storici, strumenti musicali delle bande locali e la mostra “Nozze al Castello”, che racconta i rituali matrimoniali borghesi della fine dell’Ottocento. L’ingresso al castello si trova su Piazza della Conciliazione, attraverso un elegante portale barocco. Alcune aree rimangono private, ma il percorso pubblico permette di ammirare la struttura in tutta la sua imponenza e di godere di viste panoramiche sulle campagne circostanti. Il biglietto d’ingresso è accessibile a tutti: il costo è di 5 euro per l’intero e 2 euro per il ridotto, senza necessità di prenotazione.

Il castello ospita inoltre mostre temporanee e eventi culturali, il cui calendario è consultabile sul sito ufficiale dei musei di Conversano. Oltre al castello, Conversano offre un centro storico incantevole, fatto di vicoli bianchi adornati da fiori e cortili suggestivi, dove il tempo sembra rallentare. Tra i luoghi di interesse spiccano la Cattedrale di Santa Maria Assunta, costruita tra l’XI e il XII secolo in stile romanico pugliese, e il Monastero di San Benedetto, ex sede di suore cistercensi, che conserva un chiostro romanico e una cripta pre-romanica con affreschi rinomati, tra cui una Pietà del 1584. Oggi il monastero ospita il Museo archeologico civico, con reperti provenienti da Norba apula e dall’area circostante.

La città è immersa in un paesaggio rurale caratterizzato da muretti a secco, oliveti, ciliegi e ampi orizzonti che si affacciano sulle colline e sul vicino mare Adriatico. A poca distanza si trova la Riserva naturale dei laghi carsici, un habitat prezioso per la fauna locale e per gli appassionati di birdwatching e escursionismo. Non mancano infine le tradizioni enogastronomiche, con la celebre Sagra delle Ciliegie che si tiene tra maggio e giugno, dedicata alla ciliegia ferrovia, prodotto tipico di Conversano. L’evento richiama visitatori con stand gastronomici, concerti e attività culturali, celebrando la ricchezza del territorio e la sua vocazione agricola.