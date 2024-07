Diletta Leotta è pazza di Loris, il nuovo gesto l’ha conquistata (di nuovo): lo ha fatto dopo le nozze

Diletta Leotta conquistata ancora una volta inesorabilmente da Loris Karius, il gesto in viaggio di nozze che la fa impazzire

Due weekend fa, le immagini delle nozze di Diletta Leotta hanno monopolizzato l’attenzione dei giornali e dei social, distraendo anche i calciofili più accaniti dagli Europei in corso in Germania. Il matrimonio è stato un momento indimenticabile per la conduttrice e showgirl siciliana e per i suoi tantissimi fan.

Sulle Isole Eolie, la regina di DAZN è apparsa più raggiante che mai, splendida in abito da sposa, per celebrare il suo sogno d’amore con il portiere tedesco Loris Karius. Un momento di grandissima felicità per lei, testimoniato da foto e video condivisi sui suoi profili social e che hanno scatenato i commenti entusiastici dei suoi innumerevoli ammiratori.

Fin da subito si è avuta la percezione che la storia con Karius potesse cambiare la vita di Diletta e così è stato. Una passione travolgente e una coppia allietata dalla nascita della figlia Aria, avvenuta ad agosto dello scorso anno. Adesso la giornalista sportiva continua a godersi la sua favola con uno splendido viaggio di nozze che i fan seguono passo dopo passo grazie a foto e storie da urlo che Diletta condivide con costanza su Instagram.

Loris Karius spiazza tutti e con il nuovo look fa battere il cuore a Diletta Leotta

Insieme con la figlia, i due novelli sposi stanno trascorrendo alcuni giorni a Ibiza tra relax e divertimento. Tengono banco, manco a dirlo, le foto della bellissima Diletta, per non parlare della piccola Aria, simpaticissima e sorridente, ormai una mascotte del web. Ma anche Loris Karius trova il modo di far parlare di sé.

Diletta ha sempre raccontato che quando l’ha incontrato per la prima volta in un locale a Parigi, per lei è stato un colpo di fulmine. Ma adesso Karius ha trovato il modo di sorprenderla e conquistarla ancora una volta con un audace cambio di look. Ispirato dalla stagione estiva, l’attuale portiere del Newcastle ha scelto delle eleganti treccine, che attirano anche i commenti positivi dei fan.

Karius appare più affascinante che mai, con questa nuova acconciatura. Ora per lui e per Diletta è il momento di lasciarsi decisamente andare e di godersi momenti di relax e spensieratezza sulla magnifica isola iberica, in attesa che per entrambi riprendano gli impegni lavorativi.