Bagno piccolo e senza finestra: con queste idee lo trasformi in un angolo di luce e relax

In casa hai un bagno molto piccolo e soprattutto senza finestra? Non disperare, ecco alcune idee semplici ed efficaci per trasformarlo

Molte case hanno un bagno cieco e soprattutto molto piccolo. Ma non bisogna in alcun modo disperarsi. A tutto c’è rimedio, anche se parliamo di un bagno di piccole dimensioni e senza finestra.

Vediamo insieme, allora, quali sono le idee perfette per trasformare il nostro piccolo bagno, in un angolo di luce e relax. Con poco sforzo si può ottenere un risultato sorprendente.

Bagno piccolo e senza finestra, dallo specchio a led alla scelta dei colori: ecco come migliorarlo

Avere un bagno piccolo, e soprattutto senza finestra, è molto più comune di quanto si possa immaginare. Inoltre non avere una finestra in bagno, non solo è scomodo per i cattivi odori, che potrebbero diffondersi in tutta la casa, ma anche per la mancata luminosità all’interno del bagno stesso, che sappiamo essere un elemento fondamentale.

Fortunatamente esistono soluzioni semplici ed efficaci per renderlo luminoso e rilassante. Eccone alcune che sono davvero uniche e che sono in grado di rendere anche il bagno più piccolo e buio in un ambiente confortevole e funzionale.

Tra le idee più consigliate troviamo le seguenti: