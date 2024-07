Ida Platano, dopo tanta sofferenza arriva il sole per la tronista: “Un amore vero e puro”

Per Ida Platano, dopo l’ultima delusione vissuta a Uomini e Donne, è arrivato finalmente il sole: l’annuncio dell’ex tronista sui social.

Ida Platano è una grande protagonista di Uomini e Donne, prima come dama e poi come tronista. A novembre 2023 è arrivata in studio sedendo sul trono classico, dopo aver chiuso la relazione con Alessandro Vicinanza. I due – come lei ha raccontato nel video di presentazione – sono stati insieme circa undici mesi. Nel filmato aveva poi spiegato di volersi mettere di nuovo in gioco, nonostante l’ultima delusione, e di voler trovare la persona giusta.

Purtroppo il suo percorso non si è concluso con un lieto fine. Ha fatto tanto parlare la sua conoscenza con Mario Cusitore. Ma dopo l’ultima segnalazione sul conto dell’ex corteggiatore, circa un incontro con una ragazza avvenuto in un B&B, Ida ha deciso di eliminarlo e di abbandonare il trono da single. Ma adesso per lei è iniziato finalmente un periodo fortunato.

Ida Platano, arriva l’amore vero: sui social l’annuncio che fa sognare

Dopo aver lasciato la sedia rossa di Uomini e Donne senza una scelta, Ida è tornata al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni di Mario Cusitore. Quest’ultimo ha infatti raccontato di aver tentato di riappacificarsi con lei ma ha trovato la porta chiusa. Ora Ida, a distanza di qualche settimana dall’ultima puntata del dating show in cui è stata protagonista, sembra pronta a voltare pagina.

Sul suo canale Instagram ha infatti riportato una storia, in cui ha condiviso una previsione legata al suo segno zodiacale, l’Ariete: “Hai sofferto tanto per amore ma adesso sta per arrivarne uno vero, puro e duraturo”. Secondo l’oroscopo, la vita privata dell’ex tronista sta per subire un’importante svolta. Lei non ha mai nascosto di essere pronta ad innamorarsi e di aver voglia di trovare una persona, nonostante le tante delusioni.

Al momento una riappacificazione con Mario Cusitore sembra molto lontana. Quest’ultimo ha infatti svelato, in un’intervista a Fanpage, di essersi recato a Brescia per parlarle con Ida ma di aver ricevuto un rifiuto. L’ex tronista gli ha detto di non avere fiducia in lui e di non credergli più, dopo l’ultima segnalazione sul suo conto. Lo speaker ha tentato ancora, inviandole un biglietto con il suo numero e con un peluche, ma a quanto pare la Platano è ferma sulla sua decisione.

Forse l’amore preannunciato dalle stelle potrebbe arrivare con una nuova partecipazione a Uomini e Donne. Si rincorrono infatti le voci che la vedono ancora protagonista del dating show di Maria De Filippi, sempre nella veste di tronista. Per ora sono solo rumors, la verità si saprà solo ad agosto, quando riprenderanno le registrazioni del programma di Canale 5.