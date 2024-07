Aurora Tropea di Uomini e Donne ha cambiato capelli: “Tolto via tutto”, cosa ha fatto

Incredibile cambio di look per Aurora Tropea: la dama di Uomini e Donne condivide la sua rivoluzione sui social

Aurora Tropea tornerà negli studi di Uomini e Donne? La sua presenza è in dubbio, soprattutto a fronte di quanto accaduto durante le ultime puntate del programma. La sua personalità è divenuta spesso oggetto di dibattito. Alcuni utenti web sostengono che la redazione, la stessa conduttrice e gli opinionisti si accaniscano contro di lei. Altri invece sottolineano la sua ipocrisia e la ricerca – non troppo velata – della fantomatica visibilità mediatica. Nella stagione corrente Aurora ha dato il meglio di sé, rischiando la rissa con una “vicina di banco”.

La sua antipatia per gran parte delle dame del parterre è nota. In particolare, durante una delle ultime puntate, la Tropea ha puntato Cristina Tenuta. Le ha dato della poco di buono e si è avvicinata per tirarle la gonna, in modo da mostrare quanto il capo fosse corto e secondo lei volgare. Maria De Filippi è rimasta senza parole ed ha colto l’occasione per sottolineare l’immaturità delle protagoniste, per poi invitare la Tropea a farsi un esame di coscienza.

Aurora Tropea di Uomini e Donne, cambio look: la dama torna al taglio corto

Il destino di Aurora Tropea come protagonista di Uomini e Donne è quindi incerto. Nel frattempo la dama ha deciso di darci un taglio e tornare al suo amato bob con frangetta laterale. Ha poi sistemato il colore, puntando ad un biondo freddo, accompagnato dalle sfumature del suo tono naturale. La commerciante romana è solita ricorrere spesso a forbice e phon per le sue piccole rivoluzioni. In passato ha indossato delle lunghe extension arricchite con onde morbide e boccoli.

Una delle sue ultime acconciature divenne persino motivo di scherno da parte di Tina Cipollari. “Sembra Maria Antonietta con quei boccoli”, sottolineò ironicamente l’opinionista. All’epoca infatti la dama indossava un lungo abito verde, portava i capelli raccolti in una pettinatura voluminosa e sedeva con busto dritto e petto in fuori.

Il pubblico ebbe di conseguenza la stessa impressione avuta dalla Cipollari. Ora, abbandonata la chioma lunga, Aurora Tropea ha puntato a un taglio più giovanile e moderno, perfetto per combattere il caldo estivo. Intanto, per i fan del famoso dating show, la presenza o meno di Aurora nel parterre potrà essere confermata solo al termine della pausa estiva.