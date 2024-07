Lorella Boccia, guai per la presentatrice dopo la registrazione del programma: a rimetterci è stata la sua salute

Lorella Boccia ha raccontato ai follower cos’è successo dopo la registrazione del programma: la conduttrice non è stata bene.

Lorella Boccia a partire dal 3 giugno scorso è tornata in televisione come conduttrice del programma Camper in viaggio, accanto a Tinto. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato cosa le sta regalando questa nuova esperienza: “La cosa bella di questo programma è che sei libero di sperimentare. È un viaggio di due amici che si divertono a scoprire luoghi nuovi e a fare esperienze diverse”.

Lorella si è detta molto felice di lavorare accanto a Nicola Parente, meglio conosciuto come Tinto, perché è una persona molto divertente e insieme sono riusciti a trovare una bella complicità. La ballerina, grazie al format, sta vivendo esperienze che forse non avrebbe mai vissuto prima. Si sta impegnando tanto e si sta muovendo da un posto all’altro alla ricerca di nuove bellezze. Negli ultimi giorni, però, dopo la registrazione di una puntata, parlando con i follower ha rivelato di non stare molto bene.

Lorella Boccia, guai dopo la registrazione di Camper in viaggio: cos’è successo alla ballerina

Da quasi due mesi Lorella Boccia è protagonista su Rai 1, insieme a Tinto, del programma Camper in viaggio, che aiuta i telespettatori a conoscere posti magici. Vive esperienze meravigliose e spesso anche pericolose, e dopo la recente registrazione di una puntata è stata protagonista di un piccolo imprevisto. Sul suo profilo Instagram ha condiviso tra le storie una sua foto a letto.

Si è mostrata con una faccia molto stanca e a corredo dello scatto ha scritto: “Fine set per oggi. Insolazione, caviglie come cotechini, fame fame fame”. La ballerina si sta impegnando molto, le ore di lavoro sono tante, e tra un viaggio e l’altro la stanchezza chiaramente si fa sentire. In queste settimane è impegnata sul set del programma di Rai 1, ma prima ancora ha condotto Made In sud insieme a Clementino.

Lorella ha fatto il suo esordio in televisione grazie ad Amici di Maria De Filippi. Ha partecipato come allieva all’edizione del 2012-2013, e in seguito ad alcune esperienze in giro per il mondo è tornata nel talent in veste di professionista. Ha lavorato per diversi anni nella scuola di Amci e ha anche condotto il daytime. In seguito, la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo, e non solo come ballerina, infatti da alcuni anni si sta facendo particolarmente apprezzare come conduttrice.