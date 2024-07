Beautiful, Hope costretta a scegliere: la decisione che cambia tutto

Beautiful, le anticipazioni delle prossime puntate: Hope Logan in crisi, costretta a prendere una drastica decisione.

Il clima si fa sempre più incandescente negli uffici della Forrester Creations. I colpi di scena, in Beautiful, non mancano mai e lo sanno bene i numerosi telespettatori che ormai da tantissimi anni seguono le vicende della nota famiglia di stilisti. Vicende sentimentali, ma non solo: molto spesso, nella soap, le questioni private si intrecciano pericolosamente con quelle professionali, creando non pochi problemi.

È proprio quello che sta accadendo alla giovane Hope Logan, che si trova tra due fuochi. Da un lato la possibilità di salvare la sua amata collezione, la Hope for the future, dall’altro la richiesta insistente del marito Liam. Cosa deciderà di fare la figlia di Brooke? La sua decisione cambierà per sempre tutto e darà il via a un vero e proprio stravolgimento. Di seguito gli spoiler sui prossimi episodi di luglio in arrivo sul piccolo schermo.

Beautiful, spoiler luglio: la decisione inaspettata di Hope, c’entra Thomas Forrester

Hope Logan è a un bivio: è davvero disposta a fare di tutto pur di salvare la propria linea di abbigliamento? Nelle recenti puntate di Beautiful trasmesse su Canale 5, Steffy è stata chiara: la Hope for the future é in piena crisi e l’azienda ha pensato di sospenderla. A meno che non arrivino i rinforzi, pronti a risollevare la situazione, ovvero Thomas Forrester.

Quando il fratello di Steffy si occupava dei modelli, la HFTF viaggiava ad altissimi livelli. L’addio del ragazzo ha segnato l’inizio della fine per la collezione, ma cosa può fare, ora, Hope? La Logan è fortemente combattuta poiché, pur sapendo che il ritorno di Thomas rappresenterebbe la soluzione al suo problema, non può non dare peso all’opinione del marito Liam. Il giovane Spencer è totalmente contrario al ritorno di Thomas, che ritiene ancora estremamente pericoloso e causa di enormi sofferenze.

Dalla parte del giovane Forrester, invece, ci saranno la sorella Steffy e mamma Taylor, che crederanno nel cambiamento del ragazzo e lo riterranno un uomo nuovo, idoneo al reinserimento in azienda. Alla fine, nonostante la forte indecisione, Hope deciderà di anteporre il bene della sua linea alle questioni personali e accetterà di lavorare nuovamente fianco a fianco con il suo ex. Come la prenderà Liam? I problemi per la coppia sono appena iniziati.