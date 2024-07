Francesco Totti in Grecia con Noemi, suite da sogno: il prezzo per una sola notte è da capogiro

Francesco Totti è tornato a postare foto con la sua Noemi: i due stanno trascorrendo una vacanza da sogno in Grecia: quanto costa.

Una vacanza a 5 stelle per Francesco Totti e Noemi Bocchi, pronti a mostrarsi a tutti più uniti che mai nelle acque della Grecia. L’ex capitano della Roma è innamoratissimo della compagna e non manca occasione per mostrare la loro unione. Eccoli quindi in questa estate pronti a viversi il loro amore in una villa di lusso in Grecia.

Vacanze a 5 stelle per Francesco Totti e Noemi Bocchi che scelgono la Grecia per festeggiare la loro seconda estate insieme. La coppia si è mostrata unita più che mai in questi giorni, in una magnifica villa a Naxos, la più grande delle isola Cicladi. Ovviamente hanno trascorso questi giorni in uno dei più bei posti dell’isola: ecco dove e quanto costa.

Quanto costa soggiornare nella villa di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Naxos in Grecia?

La dimora, in chiaro stile greco, tutta bianca, si affaccia su una delle spiagge più belle di Naxos. Si tratta di una villa extra lusso, della catena Virtus Suite Naxos, che l’ex calciatore mostra nelle sue stories Instagram. Dal filmato si possono vedere diversi dettagli della struttura: una piscina nel terrazzo e un’altra in giardino sono sicuramente notevoli. C’è poi un angolo bar e dei grandi puff in giardino per rilassarsi. La spiaggia si trova proprio adiacente la villa e insomma giusto il tempo di rilassarsi e godersi una nuova estate insieme.

Per questa vacanza sia Francesco che Noemi sono senza figli e magari, come riportano i rumors in questo periodo, l’occasione potrebbe essere colta dalla coppia per mettere in cantiere un bebè. Dalle stories di Ilary Blasi si può vedere come al momento le figlie, Chanel e Isabel, siano con lei sia nella mega villa a Roma che in giro per l’Italia per Battiti Live, il programma che sta conducendo insieme ad Alvin.

Intanto l’ex marito si gode la sua compagna in una location di lusso dal costo proibitivo. Sul sito della catena di ville Virtus di Naxos si può leggere chiaramente la tariffa e per un periodo di alto stagione, la villa scelta da Totti e Noemi, costa almeno 2500 euro al giorno. Cifre altissime che l’ex capitano della Roma può sicuramente permettersi anche se, taggando l’hotel, potrebbe aver non pagato il suo soggiorno con la compagna. Potrebbe infatti essere una pubblicità richiesta a Totti in cambio di un soggiorno da sogno.