Il Paradiso delle signore anticipazioni; chi arriva dopo l’addio di Conti, tutte le novità

La nuova stagione de Il Paradiso delle signore inizierà senza Vittorio Conti, amato personaggio della soap italiana ambientata a Milano.

Vi sveliamo alcune novità riguardanti la nuova stagione della fiction Il Paradiso delle signore che andrà in onda a settembre su RAI 1. I telespettatori non vedranno più Vittorio Conti ma saranno sicuramente colpiti dalla nuova trama.

Milioni di telespettatori si ritroveranno il 9 settembre davanti al piccolo schermo per scoprire le novità della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Le prime due stagioni, ricordiamo, sono andate in onda in prima serata, mentre le ultime sette si possono vedere di pomeriggio, intorno alle 16.00, dal lunedì al venerdì. Lo scorso 3 maggio abbiamo assistito all’ultima puntata della stagione 8 con Vittorio che ha convocato Roberto e Marcello nel grande magazzino di Milano per affidare il negozio ai suoi storici collaboratori.

Conti ha deciso di scappare all’estero per salvare Matilde dall’arresto. La coppia fugge aiutata da Marta Guarnieri dopo un commovente addio tra la donna e Vittorio. Nei minuti conclusivi dell’ultima puntata Vittorio dice a Matilde “Mi sarei pentito se non lo avessi fatto, vivremo una vita bellissima. Te lo prometto“. E così Alessandro Tersigni ha salutato i suoi fan dato che non ci sarà nelle puntate che andranno in onda a settembre.

Tutte le novità de Il paradiso delle Signore a settembre 2024

La prossima stagione si preannuncia ricca di colpi di scena e con una trama avvincente. Continuerà la sfida tra le due gallerie di moda mentre sullo sfondo accadranno conflitti tra stilisti, rivalità in amore, contrasti tra parenti. Siamo nella Milano del settembre 1965 e ormai Vittorio Conti sarà uscito di scena. I telespettatori ritroveranno Roberto Landi e Marcello Barbieri a gestire il Paradiso e a proporre novità ai clienti.

Affideranno la collezione femminile a Gian Lorenzo Botteri per cercare di battere la Galleria Milano Moda, diretta concorrente. Nel frattempo, Roberto e Rosa si occuperanno della realizzazione del Paradiso Market mentre Marcello cercherà nuovi investimenti. Continuerà ad essere all’oscuro del tradimento di Matteo nell’affare con Hofer, infatti conterà ancora molto sulla collaborazione con il fratello.

Nella nuova stagione arriverà una nuova commessa a far parte della famiglia delle Veneri. Si chiama Mirella, una ragazza madre senza alcuna fiducia negli uomini. Nel magazzino, invece, arriva Enrico Brancaccio, un uomo che ha un passato turbolento da nascondere. Infine, grande novità a Villa Guarnieri per l’arrivo di Odile, la figlia ritrovata della Contessa Adelaide. Finalmente la giovane avrà un volto.