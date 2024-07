La foto di Romina Carrisi con il piccolo Axel è lo scatto più dolce: eccola in versione mamma

La foto di Romina Carrisi che tiene in braccio il piccolo Axel è davvero commovente. In versione mamma è davvero dolcissima

Romina Carrisi, quarta e ultima figlia di Al Bano e Romina, ha 37 anni e lo scorso gennaio è diventata mamma di un bambino, Alex Lupo, avuto dal compagno Stefano Rastelli, regista Rai, conosciuto sul set del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, di cui Romina jr era ospite fissa e Rastelli regista. Il loro amore è sbocciato negli studi televisivi circa due anni fa.

Un vero colpo di fulmine, nonostante la a differenza di età, visto che lui ha 53 anni e due figlie di 16 e 20 anni avute da un precedente matrimonio. Romina Carrisi e Stefano Rastelli sono andati a convivere dopo cinque mesi dall’inizio della loro relazione e il 24 gennaio scorso è nato il loro primo figlio.

Il bambino è nato con parto naturale, dopo un travaglio di oltre 14 ore. Oggi Romina Carrisi è una mamma felice e orgogliosa, completamente dedita al figlioletto. Per gli impegni professionali ci sarà tempo, così come per il matrimonio con il compagno, che non è tra i loro progetti futuri, almeno per il momento.

La foto di Romina Carrisi con il piccolo Axel: si trovano in un posto molto speciale

A poco più di sei mesi dalla nascita del figlio, Romina Carrisi ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una dolcissima foto in bianco e nero che la ritrae mentre allatta il piccolo Alex. La didascalia dello scatto recita “Six months of Axel“. Romina e il figlio sono all’aperto, sullo sfondo si notano degli alberi di ulivo e un muretto a secco, il tipico paesaggio pugliese. Mamma e bebè potrebbero trovarsi a Cellino San Marco, nella tenuta di papà Al Bano.

La foto ha conquistato i fan di Romina e della famiglia Carrisi e ha intenerito tutti. Queste giornate estive per Romina jr sono tutte dedicate al relax e al figlio. Momenti irripetibili che la giovane donna vuole vivere appieno. Pur condividendo alcune immagini del figlioletto, Romina Carrisi è molto attenta nel pubblicare foto discrete che non mostrino mai il volto del bambino, ma soltanto di spalle o solo alcune parti del corpo, come gambe e mani.

Una scelta molto saggia, che tutela la riservatezza del bambino e consente allo stesso tempo di condividere alcuni momenti di gioia familiare. Romina jr ha anche pubblicato foto di lei con il figlioletto, sua madre e sua sorella maggiore Cristel. Foto dalle quali è chiara la felicità che sta provando per la sua maternità.