Nordic Walking, una passeggiata di salute: benefici, tecnica e luoghi in cui praticarla

Spopola in Italia la pratica del nordic walking, la passeggiata in stile nord europeo che fa bene alla salute. Ecco tutti i benefici e dove praticarla.

Per nordic walking, o in italiano camminata nordica, si intende quella disciplina basata sulla camminata assistita dall’uso di appositi bastoncini. Questo attrezzo è di uso comune durante le sessioni di trekking, in quanto donano maggiore stabilità al passo e un appoggio in più all’avventuriero in caso di sentieri accidentati. Gli stessi bastoni possono però essere utilizzati per la camminata nordica, una forma di esercizio fisico basato sull’utilizzo di questi piccoli attrezzi per mettere in movimento tutto il corpo.

La teoria dietro il nordic walking è molto semplice: una passeggiata ritmata ma naturale, che sfrutta il movimento alternato dei bastoni in sincro con i passi; questa particolare tecnica permette di attivare ben il 90% dei muscoli del corpo, trasformando una semplice passeggiata in un’attività fisica completa. I benefici sulla salute sono ovviamente tantissimi, a partire dalla postura. L’utilizzo dei bastoni facilita la corretta postura del corpo, favorendo l’allineamento della colonna vertebrale e riducendo di conseguenza la tensione muscolare e i dolori su collo e spalle.

Nordic Walking, tutti i benefici della la salutare passeggiata e dove praticarla

In secondo luogo il nordic walking è da effettuare all’aria aperta, nei boschi, in montagna, in generale sui sentieri da trekking e ci permette di respirare, anche se solo per qualche ora, aria più pulita per una detox completa ni polmoni e corpo. Come tutte le attività fisiche, praticando la camminata nordica si aumentano la resistenza e la tonicità muscolare, inoltre l’utilizzo attivo delle braccia durante il passo la rende un’attività a maggior consumo di energia e, dunque, si bruciano più calorie attivando il metabolismo. Infine anche il nostro benessere psicologico ne trae dei benefici: i paesaggi spettacolari e il contatto con la natura rigenerano la mente e l’anima, alleviando ansia e stress.

Perché la camminata risulti efficace è fondamentale utilizzare la tecnica corretta, trovare la giusta posizione e altezza per i bastoncini, nonché avere cura di coordinare bene il movimento delle braccia a quello delle gambe, sempre uno opposto all’altro, e mantenere sempre attivo il core, contraendo leggermente gli addominali per supportare al massimo la colonna vertebrale. Come abbiamo già accennato il luogo migliore per praticare nordic walking è la montagna: cercate i sentieri più vicini a voi ed immergetevi nella natura con questa salutare pratica!