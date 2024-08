Tutti pazzi per il cugino di Rosita Celentano: chi è il bellissimo Giorgio

Sui social ecco apparire il cugino di Rosita Celentano e tutti impazziscono: chi è il bellissimo Giorgio, tutte le informazioni

Rosita Celentano ama condividere con i suoi follower sui social alcuni momenti di vita privata e familiare, dalle uscite con gli amici alle rimpatriate con i parenti. Accade a moltissimi altri vip, ma dai post della Celentano c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare e da scoprire.

Attrice e conduttrice, Rosita Celentano da qualche anno si vede meno in tv ma di recente è tornata a recitare in teatro. Quest’anno è stata in tournée con lo spettacolo teatrale “L’illusione coniugale“, insieme agli attori Attilio Fontana e Stefano Artissunch. Tra un impegno e l’altro, Rosita si dedica alla famiglia e ai suoi amati cagnolini.

Sul suo profilo Instagram, tra le foto e i video che parlano dei suoi impegni lavorativi e della sua famiglia, un contenuto in particolare ha catturato l’attenzione dei suoi fan e non solo. Una foto in compagnia di suo cugino Giorgio.

Il cugino di Rosita Celentano, ecco chi è Giorgio

La foto che ha fatto impazzire i follower di Rosita Celentano è un selfie in compagnia del cugino Giorgio, durante una serata in famiglia, a cui era presente anche un’altra famosa cugina, la coreografa insegnante di Amici Alessandra Celentano, come mostra l’altra foto che segue nel post. Una serata estiva come tante, probabilmente a cena in un locale all’aperto. Se non fosse che il cugino Giorgio ha suscitato l’attenzione e soprattutto l’ammirazione dei follower di Rosita, che hanno lasciato numerosi commenti di apprezzamento. La stessa Rosita Celentano ha scritto in didascalia alla foto dei complimenti per il cugino. “Mannaggia a te @giorgiodona cugino mio caro, se io fossi più giovane…gente allegra il Ciel l’aiuta. cuginanze e ziianze“. Ma chi è il cugino di Rosita?

Di lui non sappiamo molto, solo che si chiama Giorgio Donà, come si scopre dal tag di Rosita, e che lavora come progettista architettonico presso lo studio del noto architetto milanese Stefano Boeri, indicato tra i soci fondatori dello studio. Dunque si tratta di un giovane affermato architetto, oltre che di un bell’uomo, come tutti hanno notato dal post della cugina.

In rete si trovano diverse interviste a Giorgio Donà sul suo lavoro e sulla sua idea di casa, come concepisce gli ambienti. Nessuno avrebbe mai detto che fosse imparentato con i Celentano e fosse cugino di Rosita e di Rosalinda e Giacomo, i figli di Adriano Celentano. Si impara sempre qualcosa di nuovo.

In attesa di rivedere Rosita Celentano in tv e soprattutto la sua cugina più famosa, Alessandra, nella prossima edizione di Amici.