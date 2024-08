La coppia più famosa del GF Vip si sposa, il grande annuncio: “Ho detto si”

L’amatissima coppia nata nella casa del GF Vip è pronta al grande passo: hanno annunciato la bella notizia sui social.

Il Grande Fratello è uno dei reality Mediaset più seguiti in assoluto dal pubblico e che ogni anno vede la presenza di tantissimi protagonisti pronti a creare interessanti dinamiche. L’ultima edizione ha visto trionfare Perla Vatiero che, nel confronto finale con Beatrice Luzzi, ha avuto la meglio. Nel corso della permanenza in casa si sono formate diverse coppie e la stessa vincitrice ha avuto la possibilità di ricontrare il suo ex, Mirko Brunetti, ma a distanza di circa tre mesi dalla fine del reality, si sono lasciati..

Negli anni, però, i telespettatori hanno avuto modo di seguire tantissime storie d’amore, nate all’interno della Casa di Cinecittà. Qualche coppia non ha avuto vita lunga e successivamente si è detta addio, altre sono ancora insieme. Di recente proprio due ex amatissimi protagonisti del reality, hanno annunciato sui social di essere pronti al grande passo.

GF Vip, arriva il grande annuncio della coppia: sono pronti a convolare a nozze, lo dice l’anello al dito di lei

Negli ultimi giorni Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno sorpreso i follower con un annuncio del tutto inaspettato, fatto tramite i social. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, precisamente nel 2021, e si sono follemente innamorati. Dopo l’esperienza vissuta in televisione, hanno continuato a frequentarsi lontano dalle telecamere e sono diventati una coppia a tutti gli effetti.

Oggi sono inseparabili, come è evidente dalle foto e dalle storie Instagram in cui appaiono insieme. Ebbene, proprio l’ex gieffina nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo una foto in cui con la mano copre il viso di Gianmaria ma porta all’anulare un anello molto importante. La modella non ha corredato lo scatto con un commento, ma è chiaro che Gianmaria le ha fatto una splendida proposta di matrimonio e che lei, avendo il gioiello al dito, ha accettato. Non si conoscono al momento dettagli sulle nozze, ma di sicuro, appena possibile, la coppia fornirà ai follower ulteriori informazioni.

Gianmaria, a quanto pare, ha voluto fare la proposta a Federica durante la loro vacanza in Grecia, sull’isola di Milos, dove sono circondati dal mare azzurro e dalle bellezze del posto. In una vecchia intervista rilasciata a Novella 2000 Federica, parlando del suo compagno, aveva spiegato che è l’uomo che ogni donna vorrebbe avere accanto e che per lui si è trasferita da Napoli a Milano. È evidente quindi quanto sia forte il loro amore, dato che molto presto diventeranno marito e moglie.