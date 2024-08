Endless Love, terribile destino: ha perso il senno, cosa svelano le anticipazioni turche

Terribile destino in arrivo per uno dei protagonisti di Endless Love. Le anticipazioni turche svelano un colpo di scena inatteso

Dalla Turchia arrivano importanti novità riguardo la seconda stagione della serie televisiva che in Italia sta andando in onda su Canale 5. Nel corso delle prossime puntate di Endless Love ci saranno una serie di stravolgimenti che porteranno i personaggi principali a prendere delle decisioni definitive sulla loro vita.

Gli occhi saranno puntati tutti sulle malvagità di Emir, che farà di tutto per distruggere la felicità e la serenità di Kemal e Nihan, i quali convoleranno a nozze. Dopo la fine del suo matrimonio, l’imprenditore deciderà di stare con Zeynep, che però non avrà vita facile nel stare accanto a un uomo che non l’ama quanto vorrebbe. Nel frattempo, però, gli spoiler turchi rivelano che Asu verrà ricoverata in psichiatria e vivrà dei giorni tremendi.

Endless Love, anticipazioni turche: Asu finisce in psichiatria, ma escogita un piano di fuga

Le anticipazioni turche riguardo la seconda stagione di Endless Love rivelano che Asu perderà la ragione a causa della sua ossessione per Kemal, il quale ha deciso di lasciarla dopo aver scoperto che era la sorella di Emir, per viversi la sua storia d’amore alla luce del sole accanto alla donna che ama.

Asu sarà vittima di una serie di squilibri mentali che la porteranno ad essere ricoverata in psichiatria, dove tenterà di fuggire invano. Dopo il tentativo di fuga, infatti, sarà riportata nella sua stanza, ma ben presto si renderà conto di poter ancora contare sulla sua bellezza e così che deciderà di sedurre l’infermiere per organizzare il suo piano di fuga.

L’infermiere sarà lusingato nel ricevere le attenzioni di Asu, tanto da avvicinarsi a lei, ma senza avere la minima idea delle reali intenzioni della ragazza, ovvero quelle di fuggire quanto prima dal reparto di psichiatria. Nel frattempo, proprio mentre la sorella di Emir tenta di scappare dalla clinica, Nihan sarà preoccupata e devastata dal rapimento della figlia.

La piccola Deniz è stata portata via da Emir perché quest’ultimo non riesce ad accettare che l’ex moglie sia felice con Kemal. Vildan nel frattempo proverà a consolare la figlia Nihan, disperata per quanto accaduto, mentre Zeynep proverà a far ragionare Emir cercando di convincerlo a riportare la bambina dalla madre.