La Promessa quarta stagione: la new entry nel cast crea subito scompiglio. Spoiler choc

La Promessa, anticipazioni quarta stagione: nelle nuove puntate ci sarà un nuovo ingresso che provocherà un grande caos.

La Promessa sta offrendo colpi di scena ed eventi inaspettati che catturano l’attenzione dei telespettatori. Manuel ha deciso di lasciare la tenuta per qualche giorno, perché non riesce più a sopportare la presenza di sua moglie. Le aveva chiesto di portare avanti un matrimonio di facciata ma lei non ha accettato, anzi è andata su tutte le furie minacciando di mettere in pericolo il buon nome dei Lujan.

Il giovane ha capito di non provare nulla per lei e di non esserne mai stato innamorato, dato che quando ha perso la memoria – in seguito all’incidente sull’aereo – lo ha ingannato, facendogli credere che si amavano. Romulo ha una malattia ai polmoni in uno stadio molto avanzato e deve stare per un po’ di tempo a riposo, ma il maggiordomo ha cominciato a mostrare da subito segni di cedimento. Vuole infatti tornare il prima possibile al suo ruolo. Ma nelle prossime puntate ci sarà una new entry che porterà scompiglio.

Spoiler quarta stagione La Promessa: l’arrivo di una donna metterà in pericolo l’amata coppia

Durante le prossime puntate de La Promessa, nella tenuta arriverà Julia, che si metterà subito in gioco e capirà di essere attratta da Curro. Quest’ultimo intanto consoliderà sempre di più il suo legame con Martina: i due, infatti, dopo la rottura, si sono ritrovati e hanno capito di provare l’una per l’altro un sentimento troppo forte per poter essere messo da parte e cancellato.

Solo che Julia cercherà in tutti i modi di intromettersi nel loro rapporto di coppia. Pur di separare i due innamorati, svelerà a De La Mata un segreto su Martina che metterà seriamente a rischio la relazione. Nel frattempo La Promessa si troverà a vivere una situazione economica complicata, a causa delle conseguenze della guerra. Per questo Manuel e Curro si uniranno per cercare di risollevare la casa e la famiglia dalla crisi ma si imbatteranno in un losco affare.

L’erede del marchesato sarà così impegnato nel raggiungere il suo obiettivo che trascurerà Jana. La loro storia d’amore comincerà a subire i primi colpi e i due si allontaneranno. Catalina, invece, resterà incinta di Pelayo, ma avrà il cuore spezzato perché si lasceranno. Nonostante la separazione porterà avanti la gravidanza. Pia prenderà ben presto il posto di Petra come domestica personale della marchesa, ma la donna non starà a guardare e farà di tutto per recuperare il suo vecchio ruolo.