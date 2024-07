I film più attesi in arrivo quest’anno

La seconda metà di questo 2024 è pronta a regalarci l’uscita di film spettacolari e attesissimi. Ecco quali sono i titoli e le date da tenere a mente

Abbiamo già superato la metà del 2024, ma il cinema non si ferma e, anzi, è pronto a sorprendere tutti gli appassionati cinofili con uscite sensazionali e attesissime. Fino a dicembre, infatti, sono davvero tante le pellicole pronte a far registrare record e record di incassi. Tra sequel di cult incredibili, nuovi episodi di saghe amatissime e titoli già in lizza per vincere dei premi, vediamo cosa ci regalerà il cinema a partire da questa metà di luglio fino a fine dicembre.

Il Gladiatore 2, Deadpool 3 e tanto altro: ecco tutti i film in uscita nei prossimi mesi del 2024

Dopo le sfide legate al Covid e agli scioperi di attori e sceneggiatori, il mondo del cinema ha iniziato una ripresa totale nel 2024 con un calendario fitto di nuovi titoli. Il film più atteso per i mesi a venire, secondo diversi esperti, è Deadpool 3, terzo capitolo delle avventure del mercenario Marvel interpretato da Ryan Reynolds. Questa seconda metà del 2024, inoltre, si prospetta ricca di sequel, reboot e spin-off, con il ritorno del Gladiatore, che nel 2000 aveva fatto scalpore in tutto il mondo, fino a Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga pronti a conquistare la critica, e molto altro. L’anno sta piano piano arrivando al termine, ma le emozioni e le novità non sono finite. Vediamo nel dettaglio le uscite migliori dei prossimi mesi da non perdere.

Deadpool 3 (in uscita il 26 luglio 2024)

Il terzo capitolo dedicato al disinvolto mercenario Marvel, interpretato da Ryan Reynolds, si preannuncia come il film più atteso dell’anno, secondo un sondaggio di Fandango. Questa pellicola segna anche il ritorno di Hugh Jackman nei panni affilati di Wolverine, dopo il lodato canto del cigno in Logan.

Beetlejuice 2 (in uscita il 6 settembre 2024)

Tim Burton si riunisce nuovamente il suo prediletto Michael Keaton, che riprenderà uno dei suoi ruoli più iconici. Nel progetto, si uniscono anche Winona Ryder e Catherine O’Hara nei ruoli di Lydia e Delia Deetz. Jenna Ortega completa il cast nel ruolo della figlia di Ryder.

Joker: Folie à Deux (in uscita il 4 ottobre 2024)

Dopo il trionfo del primo film, che gli valse l’Oscar come miglior attore protagonista, Joaquin Phoenix ritorna nei panni del re dei villain per Todd Phillips. Lady Gaga si unisce a lui come Harley Quinn, l’ossessione del Joker, nell’imperversare per le strade della città. Il sottotitolo del film fa riferimento a una rara patologia psichiatrica in cui un quadro delirante si trasferisce da un paziente (il “partner dominante”) a un altro (il “partner sottomesso”) legato da una stretta relazione.

Il Gladiatore 2 (in uscita il 14 novembre 2024)

Se ne parla da vent’anni ed eccolo, finalmente, il sequel de “Il Gladiatore” (2000). Neppure l’eredità di Massimo Decimo Meridio è riuscita a sfuggire all’incessante mercato dei remake e dei sequel. Il protagonista questa volta sarà l’irlandese del momento, Paul Mescal, nel ruolo di Lucio Vero, che nel film precedente era interpretato da Spencer Treat Clark e rappresentava il bambino minacciato dallo zio, l’imperatore Commodo. Nel cast ritorna Connie Nielsen nel ruolo di Lucilla, madre di Lucio. Tra le nuove aggiunte ci sono Pedro Pascal e Denzel Washington, che interpreterà un ex schiavo diventato un ricco mercante di armi.

Wicked Part 1 (in uscita il 27 novembre 2024)

Il celebre musical di Broadway prende vita in un film suddiviso in due parti, che offre una nuova prospettiva sulla storia della Malvagia Strega dell’Ovest. Jon M. Chu dirigerà il pubblico nel magico regno di Oz, con Ariana Grande nei panni di Glinda, la Strega buona del Nord, e Michelle Yeoh nel ruolo di Madame Morrible, l’antagonista del prequel del classico del 1939.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (in uscita il 13 dicembre 2024)

Il prequel animato de Il Signore degli Anelli si concentra sulle vicende del mitico re di Rohan, Helm Hammerhand, a cui è associato il Fosso di Helm, teatro dello scontro tra l’esercito di Théoden e quello di Saruman. Brian Cox, noto per Succession, darà voce al protagonista che regnò 183 anni prima degli eventi de Le Due Torri, mentre Miranda Otto tornerà a interpretare il ruolo di Eowyn.

Nosferatu (in uscita il 25 dicembre 2024)

Robert Eggers, noto per The Witch e The Lighthouse, si cimenterà nell’ambizioso remake del classico del 1922 con protagonista una giovane donna, interpretata da Lily-Rose Depp, e il non-morto, Bill Skarsgård, perdutamente innamorato di lei. La leggenda vuole che Max Schreck, protagonista dell’horror originale, fosse un vero vampiro, ispirando così il biopic L’ombra del vampiro con John Malkovich nei panni del regista Murnau e Willem Dafoe in quelli di Nosferatu, che in questo remake sarà il Professor Albin Eberhart Von Franz.