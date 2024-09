Affari tuoi il pubblico furioso, tutti a protestare: “C’è una sola cosa di dire, vergogna”

Nell’ultima puntata di Affari Tuoi un imprevisto ha fatto infuriare al pubblico e sono spuntati diversi commenti critici sui social.

Sostituire Amadeus al timone di uno dei programmi più amati e popolari del panorama televisivo nostrano non è stato semplice, eppure Stefano De Martino è stato all’altezza della situazione, almeno sino a questo momento. Nessun tentativo di imitare la conduzione e i tempi televisivi del suo illustre predecessore, l’ex ballerino di Amici ha dato un’impronta del tutto nuova e personale al programma.

E i risultati si vedono, del resto: Affari Tuoi non perde telespettatori rispetto al recente passato e il pubblico si è già affezionato a colui che potrebbe davvero diventare il presentatori di punta di Viale Mazzini. Ad ogni modo, come del resto anche durante gli di Amadeus, non solo mancate le polemiche.

Affari Tuoi, proteste del pubblico

La scorsa puntata di Affari Tuoi – quella del 23 settembre – è iniziata in anticipo, verso le 20.15 circa, a causa dell’edizione ridotta del Tg1 dovuta allo sciopero dei lavoratori Rai. In studio il protagonista è stato Damiano, pacchista del Veneto, accompagnato dal papà Mauro. Damiano alla fine del suo percorso si è trovato dinanzi a due pacchi, uno da 200euro e uno da 200mila. Il dottore, a questo punto, ha fatto un’offerta da 44mila euro, accettata dal concorrente, il quale ha incassato di complimenti di Stefano De Martino: “Hai fatto bene ad accettare perché secondo me nel tuo pacco ci sono 200 euro. Stasera il dottore ha perso”.

Dopo la pubblicità, tornati in studio, abbiamo scoperto che Damiano era in possesso del pacco da 200euro, ma quello che è accaduto dopo ha lasciato molti di stucco. Per rispettare i tempi televisivi, infatti, ci sono stati molti meno tagli rispetto alle puntate tradizionali, in modo da far finire nei tempi previsti la puntata che era iniziata in anticipo. Situazione che ha scatenato le proteste di molti sui social. In un post pubblicato su X si legge: “A chi ha deciso di fare una puntata più lunga di Affari Tuoi pur di finire al solito orario e contrastare gli effetti dello sciopero dei lavoratori Rai dico una sola cosa: ‘Vergogna’”.