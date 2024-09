Uomini e Donne Gemma felicissima: torna il famosissimo spasimante

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che tornerà in studio il famosissimo spasimante di Gemma Galgani: che succede.

Nei giorni scorsi abbiamo conosciuto i nuovi tornisti di questa edizione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Si tratta di Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Iannon.

Ma a tenere ancora una volta banco, però, è in trono over, dove ci saranno diversi colpi di scena che riguarderanno le dame Barbara De Santi e Gemma Galgani. Per quest’ultima, infatti, tornerà in parterre un suo vecchio spasimante.

Uomini e Donne, colpo di scena per Gemma

La puntata di oggi 26 settembre riprenderà da dove si è interrotta ieri: i telespettatori ritroveranno in studio la dama Barbara De Santi, che al centro del parterre avrà un confronto con Matteo e Juri. Entrambi avrebbero chiesto il suo numero senza approfondire la conoscenza: in particolare la dama sembrerà delusa da Juri, il quale confesserà il desiderio di voler conoscere altre dame del programma. Nel frattempo per Barbara arriverà anche un nuovo cavaliere di nome Raffaele e qui assisteremo ad un colpo di scena: si tratta infatti di un noto ex corteggiatore di Gemma.

Gemma non resterà indifferente al ritorno di Raffaele a Uomini e Donne: la dama ammetterà di aver provato una sorta di “brivido” nel rivederlo. La Galgani, dunque, non nasconderà l’interesse verso il suo ex corteggiatore dopo aver chiuso con Valerio. Ma Raffaele accetterà? Non ci resta che scoprirlo nella puntata di oggi in onda su Canale 5.